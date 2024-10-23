Должны быть не только увольнения, – нардеп о коррупционных скандалах с МСЭК

В Украине разгорелся скандал с фиктивными инвалидностями прокуроров, чиновников, как следствие генпрокурор Андрей Костин написал заявление об увольнении. А Президент Украины поручил ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии.

Народный депутат Ярослав Юрчишин отметил 24 Каналу, что отставки в таких ситуациях являются необходимыми, ведь речь идет о политической ответственности. Нельзя допускать, чтобы человек на высокой должности не знал, что происходит в ее ведомстве.

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Нужны не только увольнения

По мнению нардепа, сейчас целесообразно провести проверки в самой прокуратуре по всей системе. Ведь схема избежания мобилизации, вероятно, работала не только в Хмельницкой области, о которой стало известно.

Конечно, в прокуратуре есть люди, которые действительно получили инвалидность даже в процессе профессиональной деятельности, но в таком случае им проверка не повредит. Но нарушители, которые просто использовали момент, свой статус, влияние прокурора на МСЭК, учитывая коррумпированность этой структуры, должны понести наказание и говорится не только об увольнении.

Если расследование покажет, что были случаи информирования, в частности руководства прокуратуры о таких явлениях, но должной реакции не было, то должны быть не только увольнение, но и ответственность, согласно уголовному кодексу,

– отметил Ярослав Юрчишин.

Скандал с МСЭК подчеркнул несправедливость в обществе

Относительно Министерства здравоохранения, то тоже здесь важна политическая ответственность. В ведомстве уже заявили о смене всего департамента, который отвечал за работу МСЭК, но это перекладывание вины.

Департамент не мог столько времени не замечать, что МСЭК – это место коррупции. Обращение к народным депутатам относительно проблем с получением статуса инвалидности есть постоянно. Мы персонально были вынуждены сопровождать определенные дела,

– рассказал народный депутат.

К сожалению, системно на такие обращения Министерство не реагировало, поэтому здесь аналогичная история. В общем этот огромный скандал в очередной раз показал несправедливость в обществе. Ведь люди, которые действительно имеют инвалидность: наши ветераны, защитники, вынуждены прилагать максимальные усилия, чтобы ее доказать. В то же время правоохранители, прокуроры получают этот статус через коррупционные связи.

В этом случае политические увольнения, расследования необходимы. Очень важно общественное внимание, потому что сейчас мы увидели широкие шаги, но важно, чтобы после них действительно был результат. Ответственность должны понести если не министры, то их заместители.

А самое главное – это изменение подходов на прозрачные, подотчетные, конкурентные,

– подытожил Ярослав Юрчишин