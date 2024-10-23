Народний депутат Ярослав Юрчишин наголосив 24 Каналу, що відставки у таких ситуаціях є необхідними, адже мовиться про політичну відповідальність. Не можна допускати, щоб людина на високій посаді не знала, що відбувається в її відомстві.

До теми МСЕК давали фіктивну інвалідність, а прокурори допомагали: усе, що відомо про скандали

Потрібні не лише звільнення

На думку нардепа, зараз доцільно провести перевірки в самій прокуратурі по всій системі. Адже схема уникнення мобілізації, ймовірно, працювала не лише в Хмельницькій області, про яку стало відомо.

Звісно, у прокуратурі є люди, які справді отримали інвалідність навіть в процесі професійної діяльності, але в такому випадку їм перевірка не зашкодить. Але порушники, які просто використали момент, свій статус, вплив прокурора на МСЕК, зважаючи на корумпованість цієї структури, мають понести покарання і мовиться не тільки про звільнення.

Якщо розслідування покаже, що були випадки інформування, зокрема керівництва прокуратури про такі явища, але належної реакції не було, то мають бути не лише звільнення, а й відповідальність, згідно з кримінальним кодексом,

– наголосив Ярослав Юрчишин.

Скандал з МСЕК підкресли несправедливість у суспільстві

Щодо Міністерства охорони здоров'я, то теж тут важлива політична відповідальність. У відомстві вже заявили про зміну всього департаменту, який відповідав за роботу МСЕК, але це перекладання провини.

Департамент не міг стільки часу не помічати, що МСЕК – це місце корупції. Звернення до народних депутатів стосовно проблем з набуттям статусу інвалідності є постійно. Ми персонально були змушені супроводжувати певні справи,

– розповів народний депутат.

На жаль, системно на такі звернення Міністерство не реагувало, тому тут аналогічна історія. Загалом цей величезний скандал вчергове показав несправедливість в суспільстві. Адже люди, які справді мають інвалідність: наші ветерани, захисники, змушені докладати максимальних зусиль, щоб її довести. Водночас правоохоронці, прокурори здобувають цей статус через корупційні зв'язки.

У цьому випадку політичні звільнення, розслідування необхідні. Дуже важлива суспільна увага, бо зараз ми побачили широкі кроки, але важливо, щоб після них справді був результат. Відповідальність мають понести якщо не міністри, то їхні заступники.

А найголовніше – це зміна підходів на прозорі, підзвітні, конкурентні,

– підсумував Ярослав Юрчишин