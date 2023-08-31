Писали, что одна почка, хотя даже не было операции, – Лубинец о коррупции в системе ВВК
Главная проблема военно-врачебных комиссий заключается в системной коррупции внутри существующей системы. За определенную сумму уклонисту могут записать любой диагноз.
О важности принятых решений на заседании СНБО по ВВК в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отметил, что даже нельзя представить масштабы злоупотреблений.
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Проблемы ВВК в Украине
В настоящее время система ВВК работает на том, что все стремятся заработать деньги. За сумму от 5 до 15 тысяч долларов человек может получить любой диагноз. В настоящее время коррупция – огромная и является самой главной проблемой военно-врачебных комиссий.
У нас есть такие случаи, когда писали, что у человека одна почка. Хотя у человека их две и он никогда не проходил никаких хирургических вмешательств. Таких случаев, поверьте, у нас очень много,
– заявил Лубинец.
Он убежден, что то, что вопрос уже вышел на уровень заседания СНБО, является абсолютно логичным в этой ситуации. Лубинец надеется, что после принятого уровня произойдут кардинальные изменения.
Также уполномоченный отметил, что его институт уже проверил 70% ВВК в Украине – всего их 833. В это число входят и те комиссии, которые расположены вблизи фронта. Лубинец пообещал Владимиру Зеленскому, что проверки закончатся через три недели. После этого будет анализ всех созданных военно-врачебных комиссий.
Провели заседание СНБО по ВВК
- Владимир Зеленский 30 августа провел заседание СНБО, на котором принял важные решения по военно-врачебным комиссиям. В частности, президент постановил пересмотреть те решения ВВК с 24 февраля, которые могут быть сфальсифицированы.
- Впоследствии в вечернем обращении Зеленский отметил в некоторых областях после февраля прошлого года в десять раз возросло количество снятия с военного учета по решению ВВК. Продолжаются проверки военно-врачебных комиссий – виновные будут наказаны.
- Десятки тысяч человек сочли непригодными к военной службе. Значительная часть этих решений могут быть сфабрикованы именно из-за коррупционных схем.