Это – недопустимо: Буданов анонсировал решение по противодействию коррупции в ТЦК и проблемы СОЧ
- Кирилл Буданов анонсировал меры по борьбе с коррупцией в ТЦК и самовольным оставлением воинских частей.
- Состоялось совещание с руководством силовых структур для разработки эффективных решений по этим проблемам.
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что уже ведутся активные меры для решения двух критических проблем, которые непосредственно влияют на боеспособность ВСУ. Речь идет о коррупции в органах ТЦК и самовольном оставлении воинских частей (СОЧ).
Об этом он проинформировал в своем телеграм-канале, детали рассказывает 24 Канал.
Что известно о противодействии коррупции в ТЦК и проблемам СОЧ?
По словам Буданова, состоялось расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка, а также руководителей ключевых правоохранительных органов страны по этим вопросам.
Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины – недопустимы,
– подчеркнул Буданов.
Сейчас, по его словам, проблема тщательно анализируется на всех уровнях. По результатам анализа в ближайшее время будут подготовлены четкие, понятные и максимально эффективные решения, направленные на полное искоренение этих негативных явлений.
Буданов подчеркнул, что работа ведется в тесной координации между военным командованием и правоохранительной системой.
К слову, подполковник ВСУ Максим Жорин, заместитель командира Третьего армейского корпуса, считает, что одной из главных причин СОЧ является именно потеря доверия к непосредственным командирам.
Проявления коррупции в органах ТЦК и случаи СОЧ: последние новости
В сентябре командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады рассказал о коррупционных схемах в столичных ТЦК, по его информации, через посредников в ТЦК предлагают "услуги" за большие деньги. Военный отметил, что такие предложения поступали его знакомому непосредственно от работников ТЦК.
Осенью в Житомирской области двое военнослужащих сбежали из воинской части, прихватив с собой огнестрельное оружие. По факту дезертирства с похищением оружия открыто уголовное производство.
В лесу вблизи Калуша 14 ноября обнаружили тело 39-летнего мобилизованного, который находился в розыске за самовольное оставление воинской части.