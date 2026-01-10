Это – недопустимо: Буданов анонсировал решение по противодействию коррупции в ТЦК и проблемы СОЧ

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что уже ведутся активные меры для решения двух критических проблем, которые непосредственно влияют на боеспособность ВСУ. Речь идет о коррупции в органах ТЦК и самовольном оставлении воинских частей (СОЧ).

Что известно о противодействии коррупции в ТЦК и проблемам СОЧ?

По словам Буданова, состоялось расширенное совещание с участием руководства Генерального штаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка, а также руководителей ключевых правоохранительных органов страны по этим вопросам.

Злоупотребление должностными обязанностями и подрыв воинской дисциплины – недопустимы,

– подчеркнул Буданов.

Сейчас, по его словам, проблема тщательно анализируется на всех уровнях. По результатам анализа в ближайшее время будут подготовлены четкие, понятные и максимально эффективные решения, направленные на полное искоренение этих негативных явлений.

Буданов подчеркнул, что работа ведется в тесной координации между военным командованием и правоохранительной системой.

К слову, подполковник ВСУ Максим Жорин, заместитель командира Третьего армейского корпуса, считает, что одной из главных причин СОЧ является именно потеря доверия к непосредственным командирам.

