"Зарабатывали" на уклонистах: в Харьковской области провели обыски у сотрудников ТЦК и ВВК

Правоохранители на Харьковщине разоблачили коррупционную схему, в которой участвовали работники РТЦК и ВВК. В ходе расследования удалось провести обыски у 39 фигурантов дела.

Правонарушители за деньги помогали мужчинам незаконно пересекать границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

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Какую коррупционную схему придумали работники ТЦК

По словам Болвинова, следствие установило, что фигуранты дела в течение длительного времени вносили ложные данные в военно-учетные документы и признавали "непригодными" или "ограниченно годными" к службе мужчин, которые не имели на то законных оснований.

Кроме этого, они также проводили махинации с заработной платой и выплачивали ее тем, кто не проходил службу. А также за взятку "решали вопрос" по мобилизации транспорта, который должен был бы ехать на передовую.



Правоохранители проводят обыски / фото из Facebook Сергея Болвинова

Разоблачили эту схему, провели обыски у всех фигурантов, изъяли деньги и имущество, военно-учетные и медицинские документы. На изъятое имущество наложены аресты,

– говорит Болвинов.

Он добавил, что сейчас продолжается изучение документации и допросы фигурантов. Правоохранители также уделяют особое внимание вопросу происхождения средств подозреваемых и расследуют происхождение "каждой гривны".