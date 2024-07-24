До 150 тысяч долларов в месяц: ТЦК на Тернопольщине разоблачили на взятках

В Тернопольской области представители районного ТЦК наладили схему избежания мобилизации для военнообязанных. За месяц они "зарабатывали" от 100 до 150 тысяч долларов.

Организатору и одному из сообщников следователи уже сообщили о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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Коррупция в ТЦК на Тернопольщине

Каждая услуга, которую "предоставляли чиновники", имела свою цену. Сумма колебалась от тысячи до 15 тысяч долларов. За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до 2000 долларов,

– рассказали в полиции.

В частности, за то, чтобы повлиять на членов ВВК для списания с военной службы хотели от 5 до 15 тысяч долларов. Такую же сумму просили за "помощь" в переводе из боевых частей в тыловые с перспективой увольнения из армии.

Полицейские с бойцами спецподразделения КОРД провели на территории Тернопольской и Львовской областей 38 обысков. В ходе операции изъяли около 100 тысяч долларов, 80 тысяч евро, 2 миллиона гривен, служебную документацию, компьютерную технику и другие вещи, которые свидетельствуют о незаконной деятельности должностных лиц.

Обыски из-за незаконной деятельности ТЦК: смотрите видео

Стоит указать, что во время очередного заседания совета обороны Тернопольщины 23 июля за систематические взятки задержали руководителя Борщевского ТЦК. Тогда сообщалось, что полиция вместе с спецназовцами проводит обыски в Чертковском и Тернопольском районах для выявления возможных сообщников и раскрытия полной схемы коррупции.