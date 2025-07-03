В Запорожье работники ТЦК помогли уклониться от мобилизации 1,5 тысячи мужчинам

В Запорожье правоохранители разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации. Ее организовали в одном из районных ТЦК и СП.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о коррупции в ТЦК Запорожье

Отмечается, что в результате незаконных действий должностных лиц ТЦК и СП только в 2024 – 2025 годах мобилизации избежали более 1,5 тысяч мужчин.

В основном работники ТЦК брали деньги за то, чтобы снять с розыска военнообязанных, которые попали в специализированную базу за неявку по повестке. Так, составлялся поддельный протокол о якобы добровольной явке мужчин в ТЦК,

– указали в ГБР.

Правоохранители исследовали почти 5 тысяч административных материалов, составленных в чиновников. В результате по меньшей мере 1,5 тысячи человек избежали мобилизации и не уплатили штрафы, именно по такой схеме.

Схему разоблачили в ходе расследования одного из случаев: офицер отделения воинского учета этого ТЦК требовал у местного жителя 1,3 тысячи долларов США за снятие с розыска после получения повестки. Посредниками в деле он привлек знакомого сотрудника Госспецсвязи и адвоката. Получив средства чиновник составил фейковый протокол об административном правонарушении, после чего мужчину сняли с розыска – якобы тот добровольно явился в ТЦК.

Офицер ТЦК и его сообщники получили подозрение в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Также сотруднику ТЦК инкриминируют подделку официальных документов. Санкции статей предусматривают до 5 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили схему в ТЦК Запорожья / фото ГБР