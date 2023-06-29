Коррупция в Тернопольской ОВА и облсовете: под стражу взяли еще одного подозреваемого

Высший антикоррупционный суд 28 июня избрал меру пресечения третьему участнику коррупции в Тернопольском облсовете и ОВА. Так, судебная инстанция взяла заместителя главы Тернопольской ОВА Игоря Гайдука под стражу.

Следует отметить, что в суде не указывали фамилию, однако, по информации 24 Канала, говорится именно о Гайдуке. Кроме этого, мужчине также избрали и альтернативу нахождения под стражей – в виде денежного залога.

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Суд избрал меру пресечения еще одному подозреваемому в коррупции

Высший антикоррупционный суд постановил, что мужчина может избежать заключения, если внесет денежный залог в размере 805 200 гривен в течение 60 дней. Несмотря на это, мужчина все равно должен выполнять обязанности, которые на него возложит суд, даже в случае внесения этой суммы.

Если подозреваемый внесет денежный залог, он должен выполнять следующие требования:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

В ВАКС напомнили, что мужчину подозревают в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом. За это ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. Сам срок действия меры пресечения продлится до 28 августа.

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