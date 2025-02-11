Экс-чиновники Укроборонпрома украли более 100 млн на экспорте продукции военного назначения

НАБУ, САП и СБУ разоблачили преступную группу, которая с 2016 по 2019 годы завладела более 107 миллионов гривен государственных средств. Это происходило через фиктивные посреднические услуги в оборонном секторе.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на НАБУ. При оперативном сопровождении СБУ, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу из пяти человек, которая в течение 2016 – 2019 годов завладела средствами государственных предприятий, входящих в концерн "Укроборонпром", на общую сумму более 107,2 миллиона гривен.

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НАБУ и САП раскрыли масштабную коррупцию

Следствие выявило, что коррупционная схема заключалась в искусственном привлечении государственным предприятием, которое осуществляло экспорт продукции военного назначения, компании-нерезидента для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах.

Однако фактически все работы выполняли штатные сотрудники этого предприятия. За этот период госпредприятие уплатило компании-нерезиденту более 3,78 миллиона евро (эквивалент более 107,2 миллиона гривен) за работы, которые на самом деле не выполнялись.

Эти средства проходили через счета фиктивных компаний, после чего они были распределены между участниками преступной группы. Среди подозреваемых – бывшие должностные лица государственных предприятий, а также бенефициар частной компании.

Сейчас продолжается следствие, и устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности этой группы.

По данным СБУ, четверо подозреваемых сейчас находятся за границей, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.