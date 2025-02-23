СПД объяснил, что это за история о 46 ворованных из оборонки миллионов, о которых писал Маск

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему руководителю государственной компании, которая была посредником во внешнеэкономической деятельности в оборонной сфере. В рамках дела выявлена легализация более 46 миллионов долларов через фиктивные сделки по продаже украинской военной техники.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ЦПД. В рамках расследования дела об отмывании средств государственных предприятий-участников концерна "Укроборонпром" правоохранители сообщили о подозрении бывшему генеральному директору одной из ключевых государственных компаний, уполномоченной на осуществление внешнеэкономической деятельности в сфере экспорта и импорта продукции военного и специального назначения.

Читайте также На оборону от России ушло меньше: CNN указало на цинизм предложения США по ископаемым Украины

САП и НАБУ разъяснили масштабное дело

Речь идет о выводе более 46 миллионов долларов через фиктивные агентские соглашения, заключенные с подставными компаниями.

Согласно материалам следствия, в период с 2011 до 2016 года бывший руководитель государственной компании занимался заключением агентских соглашений по продаже украинской военной техники.

Соглашения, что формально были направлены на продажу техники, на самом деле не имели целью выполнения. По этой схеме было переведено более 46 миллионов долларов, часть из которых была переведена через ряд транзитных компаний и оказалась на счетах подозреваемого.

Имущество, приобретенное за ворованные средства

Согласно данным расследования, подозреваемый использовал незаконно полученные средства для приобретения элитной недвижимости и других активов на территории Франции. Речь идет о:

Вилле стоимостью 86 миллионов гривен.

Винодельню, корпоративные права и 105 земельных участков общей стоимостью 229 миллионов гривен.

27 винодельческих участков на 37 миллионов гривен.

Французский суд наложил арест на имущество, что было приобретено за средства, полученные от незаконных сделок. Дело о легализации средств было передано французскими правоохранительными органами в НАБУ и САП в рамках международного сотрудничества.

Бывший чиновник находится в международном розыске уже с 2017 года. По данным следствия, он сейчас может находиться на территории Французской Республики.