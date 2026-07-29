НАБУ разоблачили коррупционную схему на 2,2 миллиона долларов с участием должностного лица ВСУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура вручили подозрение должностному лицу Вооруженных Сил Украины. Его уличили на получении неправомерной выгоды от застройщика.

Всем участникам схемы сообщили о вручении подозрения. Об этом сообщили в НАБУ .

Что известно о преступлении?

В марте 2021 года подозреваемый состоял в должности начальника одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ и параллельно был командиром военного городка во Львове. Он предложил застройщику построить многоквартирный дом на территории городка.

Злоумышленник и его подельники хотели получить 2,2 миллиона долларов неправомерной выгоды.

Часть этих средств он планировал передать членам Кабинета Министров Украины по согласованию договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью,

– заявили в НАБУ.

Остальные 700 тысяч долларов должны были разделить между собой бывший адвокат и другой застройщик, ставшие соучастниками преступления. Детективы сообщили, что имеют доказательства передачи взятки наличными на общую сумму 2 миллиона долларов в период с марта 2021 по июль 2023 года.

Чиновнику ВСУ, застройщику и соучастникам вручили подозрения.



Доказательства, которые показали следователи / Фото НАБУ

Какие последние коррупционные скандалы в Украине?

В понедельник, 27 июля, НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной группы, завладевшей более 37 миллионами гривен благотворительных взносов . Организатором схемы считают бывшего государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины, занимавшего эту должность в 2020-2024 годах.

Также прокуроры вручили новые подозрения бывшему исполняющему обязанности гендиректора государственного предприятия оборонной отрасли и трем его работникам. Те разбирали предприятие на металлолом, а начальник еще и скупал элитные авто.