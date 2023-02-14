Все ротации в Минобороны свидетельствуют, что Резников четко понимает свою ответственность, – Подоляк

Министр обороны Украины Алексей Резников подал на согласование президенту Украины трех кандидатов на должность заместителей, а экс-министры останутся в ведомстве в качестве советников. Резников понимает свою ответственность за коррупционные скандалы.

Об этом в эфире 24 Канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, чтобы делать определенные выводы о работе нового состава Минобороны, должно пройти некоторое время.

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Резников хочет более прозрачно контролировать закупки

Подоляк подчеркнул, что кадровые изменения в Минобороны свидетельствуют о том, что Резников четко осознает ответственность за чиновников ведомства, подозреваемых в коррупции.

Советник главы Офиса президента отметил, что министр обороны был более сконцентрирован на коммуникации со странами-союзниками и почти не обращал внимания на закупки. Подоляк подчеркнул: сейчас Резников предлагает более прозрачно контролировать закупки.

Сегодня такая ситуация невозможна. Общество показало, что так быть не может, нужно контролировать и то, и другое. Если ты не успеваешь контролировать, пожалуйста, создай такую управленческую вертикаль, которая позволит за это отвечать более конкретно,

– сказал он.

По мнению Михаила Подоляка, предложение Резникова действительно может быть эффективным и создать более прозрачный механизм управления министерством обороны.

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Деятельность Минобороны будет более эффективной

Подоляк отметил, что уважает Андрея Шевченко, Александра Павлюка и Виталия Дейнегу, которых Резников предложил как своих заместителей. Советник главы Офиса президента убежден, что Минобороны будет работать более эффективно.

"Мне кажется, что эта конфигурация минобороны, которую мы сможем увидеть через день-два, будет совершенно иной. Она позволит более прозрачно модерировать процессы обеспечения ВСУ всем необходимым. Я имею в виду не только амуницию, но и оружие. Это будет более ответственно и прозрачно", – говорит чиновник.

Михаил Подоляк добавил, что делать первые выводы о работе Минобороны можно будет через некоторое время.

"Посмотрим, как оно будет работать, через месяц сможем давать первые выводы. Даже раньше, потому что у нас война. Мы будем понимать, эффективно ли новая система работает", – сказал он.

Нельзя преждевременно винить в коррупции всех

"Если расследования в отношении заместителей, которые будут переведены на должности советников, подтвердят, что они участвовали в коррупционных действиях, то сразу можно будет сказать, что Резников берет на свою репутацию темное пятно", – отметил Подоляк.

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что в Минобороны имеют место коррупционные скандалы. Но он подчеркнул, что несправедливо преждевременно винить в коррупционных сделках всех.

"Говорить, что все в Минобороны причастны к коррупции, на мой взгляд, преждевременно. Потому что мы можем кого-нибудь обвинить в чем-либо. Кто-то отдельный участвовал в коррупционных сделках, все другие заместители, которые, например, этого не могли знать, все идут под одну концепцию. Это несправедливо по отношению к людям, особенно если они эффективны и профессиональны", – уверен он.

Скандалы в Минобороны: коротко