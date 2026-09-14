Об этом 24 Каналу рассказал ветеран морской пехоты США, воевавший за Украину, Мэттью Сэмпсон, отметив, что признание существующих проблем в сочетании с демонстрацией реальной борьбы с ними формирует высокий уровень доверия среди западных партнеров.

Как в США реагируют на коррупцию в Украине?

Сэмпсон отметил, что в США ему приходится общаться с разными людьми, среди которых есть как беженцы из Украины, так и американцы украинского происхождения. Некоторые из них верят в миф, будто в Украине вообще нет коррупции, что только затрудняет работу с американскими политиками и избирателями.

Об этом нужно говорить. Американские избиратели и политики ценят, когда ты честно говоришь: "В Украине есть коррупция". Местами ситуация очень серьезная, но в то же время они добиваются невероятных успехов,

– подчеркнул военный.

Он отметил, что находится в Украине с 2022 года и собственными глазами видит существенные улучшения. Изменения затрагивают гражданский сектор, работу правительства и систему обороны, в частности непосредственную обстановку на линии фронта.

По мнению американского ветерана, критически важно то, что Украина публично разоблачает коррупционные преступления и привлекает виновных к ответственности. Открытость процессов и работа СМИ в этом направлении демонстрируют миру реальную готовность к системным реформам.

Западному миру важно видеть, что проблемы не замалчиваются, а решаются в публичном пространстве. Это, наряду с контрольными механизмами НАТО в отношении военной помощи, имеет решающее значение,

– подчеркнул Сэмпсон.

Он также привел пример жесткого контроля в военной сфере, рассказав, что даже в случае потери оружия на передовой американские бойцы вынуждены писать подробные отчеты, делать фотографии и проходить расследование. Кроме того, положительные сдвиги заметны и в повседневной жизни, например, при получении водительских прав, где видеофиксация исключила возможность дачи взяток.

Сэмпсон рассказал, как в США реагируют на коррупцию в Украине: смотрите видео