Про це 24 Каналу розповів ветеран морської піхотинець США, який воював за Україну Меттью Семпсон, зауваживши, що визнання наявних проблем у поєднанні з демонстрацією реальної боротьби проти них створює високий рівень довіри серед західних партнерів.

Як в США реагують на корупцію в Україні?

Семпсон зазначив, що в США йому доводиться спілкуватися з різними людьми, серед яких є як біженці з України, так і американці українського походження. Деякі з них вірять у міф, ніби в Україні взагалі немає корупції, що лише ускладнює роботу з американськими політиками та виборцями.

Про це треба говорити. Американські виборці та політики цінують, коли ти чесно кажеш: "В Україні є корупція". Місцями все дуже серйозно, але водночас вони роблять неймовірні успіхи,

– наголосив військовий.

Він зауважив, що перебуває в Україні з 2022 року та на власні очі бачить суттєві покращення. Зміни охоплюють цивільний сектор, роботу уряду та систему оборони, зокрема безпосередню ситуацію на лінії фронту.

На думку американського ветерана, критично важливим є те, що Україна публічно викриває корупційні злочини та притягує винних до відповідальності. Відкритість процесів і робота медіа в цьому напрямку показують світові дійсну готовність до системних реформ.

Західному світу важливо бачити, що проблеми не замовчують, а розв'язують у публічному просторі. Це разом із контрольними механізмами НАТО щодо військової допомоги має вирішальне значення,

– підкреслив Семпсон.

Він також навів приклад жорсткого контролю у військовій сфері, розповівши, що навіть у разі втрати зброї на передовій американські бійці змушені писати детальні звіти, робити фото та проходити розслідування. Окрім цього, позитивні зрушення помітні й у повсякденні, наприклад, під час отримання водійських прав, де відеофіксація виключила можливість давання хабарів.

Семпсон сказав, як в США реагують на корупцію в Україні: дивіться відео