Адекватная реакция: не навредят ли скандалы в Минобороны следующему "Рамштайну"

Коррупционный скандал в Министерстве обороны Украины получил огласку и на Западе. В частности, CNN сосредоточил внимание на этой истории и акцентировал, что она состоялась накануне очередного "Рамштайна".

Эта история не прибавила Украине плюсов. Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Украины Андрей Осадчук. Однако, по его мнению, команда Президента Украины и сознательные политики представят это как нормальный эпизод реагирования на информацию о возможных коррупционных проявлениях.

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Международная политика строится на личных отношениях

Он отметил, что это адекватная и вполне реалистичная ситуация, которая может произойти в любой стране, а тем более в Украине.

Если бы произошли ротации в силовом блоке, это было бы большим вредом. Ведь многие, особенно из "молодых и горячих", не до конца понимают, что международная политика строится на личных отношениях,

– подчеркнул депутат.

По его словам, от того, насколько ты лично знаешь своих партнеров, проводишь с ними время, обсуждаешь сложные вопросы, напрямую зависит качество ваших совместных проектов.

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"Поэтому сейчас менять Алексея Резникова, который за последние 10 месяцев ежедневно проводит часы времени, общаясь с нашими партнерами и союзниками, обсуждая чрезвычайно интимные политические детали международного военного сотрудничества, это было бы, мягко говоря, безответственно", – отметил он.

Однако Андрей Осадчук подчеркнул, что, поскольку вопрос пока закрыт, то продолжение работы Резникова на своем посту никоим образом не изменит все те планы, которые были до сегодняшнего дня, которые были и будут дальше внедряться по поддержке Украины в этой войне.

Коррупционный скандал в Министерстве обороны: что известно

Недавно "Зеркало недели" опубликовало копию сделки, заключенного 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей. Ее стоимость составляет 13,16 миллиарда гривен. При этом журналисты сравнили цены по сделке с ценами на те же продукты в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2-3 раза.

Министр обороны Алексей Резников прокомментировал скандал по поводу системы пищевых закупок. Он заявил, что журналист-расследователь ошибся, когда заявил, что "яйца закупают по 17 гривен". Министр вспомнил, как узнал про скандал. Тогда он был на заседании "Рамштайна", у него не было с собой телефона, поскольку все гаджеты они должны были задать, пока длилась встреча.

На следующий день после приезда Резников начал разбираться с документами, чтобы понять, что происходит. Тогда ему сказали, что история с яйцами звучала за несколько дней до публикации на "Зеркале недели" на канале "Исландия". То есть это не новость. Мои коллеги посмотрели документы, сказали: "Это кто-то неправильно воспринял". Более того, ни в одном документе не существует позиции "яйцо, одна штука стоит 17 гривен". Говорю: "А откуда взял журналист?" "Ну, наверное, он ошибся, потому что в документе в разделе "штуки" нет цифры 17. Она стоит там, где вес". А это немного другое…"

Позже Министр обороны Алексей Резников заявил, что его реакция на скандал в отношении системы пищевых закупок была неправильна. Министр заявил, что "у него была мощная эмоция". Он признает свои ошибки.

Министр обороны Алексей Резников смог сохранить должность, несмотря на скандал в ведомстве и слухи об отставке. Глава Минобороны поблагодарил всех за конструктивную критику и заявил о продолжении укрепления обороны.