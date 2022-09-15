Появилось вероятное видео с ДТП с кортежем Зеленского

Кортеж президента Владимира Зеленского попал в ДТП в ночь на 15 сентября. Случилось это на проспекте Победы, как рассказывают очевидцы.

В сети уже появились очередные видео с возможного места ДТП, в которое попал Владимир Зеленский. На них можно увидеть, как медики оказывают помощь пострадавшему водителю, въехавшему в кортеж президента.

Читайте также Россия проиграет не только войну, – Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Пострадавшему оказывали медицинскую помощь

Сразу же оговоримся, что это видео из сети. И мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть тот факт, что оно снято именно после ДТП, в которое попал президент. Авторы ролика, попавшего в сеть, делают акцент на том, что транспортное средство передвигалось по Киеву во время комендантского часа. И доподлинно неизвестно, было ли у него на это соответствующее разрешение.

Возможное видео с места ДТП кортежа Зеленского в Киеве: смотрите видео

В то же время это видео может иллюстрировать то, о чем сообщил представитель президента Сергей Никифоров. Он написал, что сопровождавшие президента медики уже оказали квалифицированную помощь пострадавшему водителю легкового автомобиля. После этого его передали скорой помощи. Спикер также сообщил, что президента тоже осмотрели медики. У него не было обнаружено серьезных повреждений.

Президент как раз возвращался с Харьковщины

Напомним, что 14 сентября Зеленский отправился в Харьковскую область. Он прибыл в город Изюм, где принимал участие в торжественном подъеме флага Украины. Интересно, что во время речи президента на фоне раздался взрыв. Но это не остановило главу государства. Он выдержал небольшую паузу и продолжил говорить, после чего попросил почтить память всех украинских воинов, павших в войне.

Любопытно, что сразу же после ДТП Владимир Зеленский записал свое очередное видеообращение. Его он делал из своего кабинета. Так что можно сделать выводы, что президент действительно не пострадал серьезно после столкновения с автомобилем. В то же время, на самом видео он этот момент никак не прокомментировал.

Он сделал акцент именно на своем визите на Харьковщину. Президент подчеркнул, что правоохранители занимаются документированием следов убийств и пыток мирного населения. Он отметил, что в области российские военные совершали геноцид украинцев.

Достойно внимания – кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве: смотрите видео