Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве
15 сентября 2022 , 01:25Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Никифорова
Кортеж президента Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве. Другая легковушка столкнулась с авто, в котором ехал глава государства и машинами сопровождения.
Медики, сопровождавшие Зеленского, оказали помощь водителю легковушки. Его передали скорой. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.
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Что с Зеленским
По словам спикера, президента осмотрел врач. Серьезных повреждений у Зеленского нет.
Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.