Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

15 сентября 2022 , 01:25
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Источник:

фейсбук Сергея Никифорова

Кортеж президента Владимира Зеленского ночью попал в ДТП в Киеве. Другая легковушка столкнулась с авто, в котором ехал глава государства и машинами сопровождения.

Медики, сопровождавшие Зеленского, оказали помощь водителю легковушки. Его передали скорой. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

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Что с Зеленским

По словам спикера, президента осмотрел врач. Серьезных повреждений у Зеленского нет.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

 
Автор: Ольга Музика