Дроны за несколько тысяч уничтожили корвет "Бойкий", который стоил миллионы: реально ли его восстановить

В Кронштадте после удара украинских дальнобойных беспилотников получил серьезные повреждения российский корвет "Бойкий". По данным аналитиков, пожар охватил надстройку корабля и ключевые боевые системы, включая радиолокационные комплексы.

Предварительно речь идет о критических разрушениях, которые могут вывести судно из строя на длительное время или привести к его списанию. Об этом пишет Defence Express.

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Что известно о нынешнем состоянии корвета?

Пожар на корвете привел к обрушению мачтово-надстроечной конструкции, на которой размещены ключевые элементы радиоэлектронной борьбы и обнаружения целей, в частности радары "Фурке-2" и "Монумент-А". Повреждения также могли задеть пусковые системы противокорабельных ракет Х-35 комплекса "Уран", что существенно снижает боевые возможности корабля.

Отдельно отмечается, что огонь распространился во внутренние отсеки, где расположены боевые посты и энергетические установки. Это создает риск потери не только электроники, но и силовой части корабля.

Также пламя было и в открытом боковом люке. Это место установки малогабаритного противоторпедного комплекса "Пакет-НК", фактически торпедных 324-мм аппаратов. Очень важно то, что он находится рядом с машинным отделением. То есть с огромной долей вероятности пожар на корвете "Бойкий" охватил и главную дизельную энергетическую установку.

Последствия атаки для корабля "Бойкий" / Фото Vantor, Defence Express

Эксперты, которые анализируют последствия инцидента, отмечают: даже в случае восстановления ремонт может занять годы и потребовать фактически перестройки значительной части корпуса.

Корвет "Бойкий" является многоцелевым кораблем проекта 20380 типа "Стерегущий", предназначенным для действий в прибрежной морской зоне. Его стандартное вооружение включает артиллерию, зенитные комплексы и противокорабельные ракеты Х-35.

Потеря надстройки и систем наведения фактически лишает корабль возможности выполнять основные боевые функции – обнаружения, сопровождение целей и применение высокоточного оружия. Если эти оценки подтвердятся, инцидент станет одним из самых значительных ударов по российскому Балтийскому флоту за последнее время.

Отдельно отмечается, что удар был нанесен беспилотником относительно небольшой стоимости по сравнению с ценой самого корабля, что в который раз подсвечивает изменение характера современной морской войны. К примеру, стоимость FP-1 – 55 тысяч долларов, известная стоимость корвета проекта 20380 по состоянию на 2021 год около 350 – 400 миллионов долларов.

Что известно об атаке по "Бойкому"?

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали российскую военно-морскую инфраструктуру в Кронштадте, что расположен недалеко от Санкт-Петербурга. Одной из целей операции стал корвет "Бойкий" – боевой корабль Балтийского флота России.

Несмотря на то, что корабль находился на ремонте, его поражение может иметь серьезное военное значение. Современные корветы проекта 20380 оснащены дорогими радиолокационными комплексами, системами управления огнем, средствами радиоэлектронной борьбы и ракетным вооружением. Даже частичное повреждение таких систем может потребовать длительного ремонта и значительных финансовых затрат.

Кроме того, сама атака демонстрирует возможность украинских беспилотников достигать целей на расстоянии более тысячи километров от государственной границы.