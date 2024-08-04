В ВМС рассказали о корвете "Гетман Иван Выговский", который спустили на воду в Турции

В Турции 1 августа спустили на воду второй корвет класса Ada "Гетман Иван Выговский". Его строительство началось в 2022 году, корабль передадут ВМС Украины в 2027 году. А в октябре 2022 года был спущен на воду первый корвет "Гетман Иван Мазепа". Оба корабля модернизированы.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук, указав, что цель Украины – развитие полноценного флота. Этот процесс продолжается планово согласно концепции развития МВС, несмотря даже на полномасштабную войну с Россией.

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Проводится оснащение корвета "Гетман Иван Выговский"

Сейчас осуществляется техническое оснащение вооружением этого корвета и набор второй команды, потому что первая уже проходит обучение. Этот проект Плетенчук называет долговременным, ведь Украина морское государство и должна ним остаться, учитывая зависимость от экспорта. По его словам, экономика и бюджет Украины критически зависимы от моря.

Во время строительства корвета "Гетман Иван Выговский" были внесены изменения, увеличено количество систем вооружения, учитывая опыт российско-украинской войны на море.

Там установлено разнообразное современное вооружение, в том числе то, которое уже себя зарекомендовало на нашем театре боевых действий по уничтожению российских кораблей (ракетное противокорабельное вооружение, системы противодроновой борьбы). Корвет укомплектован на 50% больше вооружением, чем типичные проекты для Турции,

– отметил Плетенчук.

На корвете "Гетман Иван Мазепа" продолжается подготовка экипажа

По словам представителя ВМС Украины, на первом корвете продолжается подготовка экипажа, будет происходить его слаживание, а это долгий процесс. Однако, по словам Плетенчука, независимо от того, сколько он будет продолжаться, есть другая существенная проблема – закрытый Босфор.

"Он закрыт как для врагов, так и для нас. В Турции экипаж после обучения еще год несет службу на таких корветах типа Ada, чтобы команда стала единым слаженным механизмом. После этого будет соответствующее оценивание по совместимости со странами-партнерами относительно возможности выполнять совместные задачи", – объяснил Плетенчук.