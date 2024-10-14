Кошка ценой собственной жизни спасла военного: щемящая история бойцов 20 ОБСН

На фронте случается немало щемящих и интересных историй. На этот раз кошка спасла одного из наших защитников ценой собственной жизни.

Об этом сообщили военные из 20 отдельного батальона специального назначения "Украина" ОПБр. В то же время у кошки-спасительницы осталось трое котят, за которыми ухаживали наши защитники.

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Как кошка спасла нашего защитника на фронте

В 20 ОБСН рассказали, что кошка родилась в посадке рядом с блиндажем, где работали украинские операторы БПЛА. Наши ребята забрали животное к себе, кошка выросла и родила котят.

"Наш Побратим по кличке "Аболтус" принимал роды в перерывах между штурмами Урожайного. Так, когда россияне били по нашим позициям из всего, что только можно было, прямо в блиндаже на свет родились трое маленьких кошечек", – рассказали защитники.



Кошка, которая спасла жизнь защитнику / Фото 20 ОБСН

Через несколько недель военные из 20 ОБСН выполняли очередное боевое задание по дистанционному минированию. На одном из дронов не сработал сброс, и он вернулся с миной.

Пока один из защитников батальонов уточнял с саперами, могут ли они демонтировать мину, ведь таймер сведения детонатора еще не сработал, произошел взрыв. Один из защитников с позывным "Стас" рассказал, что взрыв был мощным, блиндаж осыпался, после чего военные начали проверять, все ли цели.

Когда вышли из блиндажа, чтобы проверить, что произошло, поняли, что кошка подошла к мине, и та сразу взорвалась. Если бы кто-то из нас подошел к дрону и начал бы разминировать, или просто хотел бы снять мину, пока не сработал таймер сведения, то мина взорвалась бы у нас в руках. Поэтому, можно сказать, что киса спасла наши жизни,

– отметил "Стас".



У кошки, которая спасла жизнь защитнику, осталось 3 котенка / Фото 20 ОБСН

У кошки, которая спасла жизнь военному, осталось еще твое маленьких котят Их было нечем кормить, поэтому бойцы попросили собратьев из соседнего села организовать доставку коровьего молока и шприцев на дронах прямо в блиндаж.

"Мы дрон встретили, молоко взяли, котят накормили. И, таким образом, они остались живы", – добавил "Стас".



Военные кормили котят, мама которых спасла защитника / Фото 20 ОБСН

Сейчас котята живут в Киеве. Двое из них еще ищут своего хозяина.

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