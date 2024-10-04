"Украина не вступит в ЕС, если не решит вопрос Волыни", – министр обороны Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что не согласится на вступление Украины в Европейский Союз, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

В частности, на вопрос, каковы сейчас политические отношения Польши с Украиной, польский министр отметил, что "вопрос военной помощи – это вопрос как гуманности, так и безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены", пишет Wirtualna Polska.

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Я не изменил своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни,

– сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, входящая в правительственную коалицию, будет выступать против этого. Мол их позиция будет такой, пока не будет проведено эксгумации и не будет чествования памяти жертв.

"Вступление в Европейский Союз – это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства. Для этого следует выполнить определенные условия не только экономические, но и исторического контекста", – сказал он.

Критика Дуды и Кулебы

Косиняк-Камыш также не смог не вспомнить слова бывшего министра МИД Дмитрия Кулебы.

"История не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", – добавил он.

Глава оборонного ведомства также прокомментировал слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина".

Косиняк-Камыш взамен отметил, что фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз. И перечислил, эти принципы: историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе.