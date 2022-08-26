Нового компромисса не будет: Косово не пойдет на уступки Сербии по автомобильным номерам

Частично признанное Косово не будет больше откладывать решение о запрете въезда на свою территорию автомобилей с сербскими номерами. Решение, которое Косово согласилось отсрочить, должно вступить в силу уже 1 сентября.

В Косово предупредили, что край эскалации могут положить миротворцы НАТО

Соответствующее заявление сделал премьер Косово Альбин Кути, который подчеркнул, что его страна не будет откладывать решение, которое в конце июля привело к обострению на границе с Сербией.

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Глава правительства Косово предупредил, что в случае повторной эскалации в ситуацию вмешаются полиция и 3800 миротворцев НАТО. Он подчеркнул, что 1 сентября, когда должны вступить в силу новые правила, "будет спокойным, обычным днем".

Косово и Сербия не смогли достичь компромисса

17 августа президент Сербии Александар Вучич и Альбин Курти встретились в Брюсселе, чтобы обсудить спор по номерным знакам. Однако чиновники так и не смогли достичь компромисса. Они договорились продлить поиски компромисса до 1 сентября.

Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс увеличит свои миротворческие силы в Косово, если возникнет эскалация с Сербией. Столтенберг также напомнил, что НАТО уже увеличило присутствие на севере.

Напряжение между Сербией и Косово сохраняется длительное время. Белград не признает Косово и считает своей территорией. Протесты в конце июля начались из-за того, что Косово в очередной раз решило обязать пользоваться только косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными.

Сербские документы и номерные знаки предпочитают пользоваться на севере Косово – территории, населенной этническими сербами. Из-за решения Косово в Сербии привели армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

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