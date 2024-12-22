Минкульт разработал план восстановления Николаевского костела в Киеве: что планируют сделать

Костел Святого Николая в Киеве пострадал в результате ракетного обстрела 20 декабря. На сейчас в Минкульте разработали план восстановления здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

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Как планируют восстановить костел Святого Николая

В Минкульте сообщили, что на сейчас в Киеве продолжаются подготовительные работы по восстановлению костела Святого Николая, который пострадал в результате ракетного обстрела 20 декабря 2024 года. На сейчас реставраторы сосредоточены на выполнении первоочередных мероприятий для сохранения объекта культурного наследия.

Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение здания, устанавливают временное снаряжение. Оно поможет поддерживать оптимальный температурный режим внутри сооружения. Также это поможет защитить фасад и внутреннее помещение от внешнего воздействия.

В общем Минкульт планирует изготовить новые стеклянные элементы витражной композиции, которая была уничтожена взрывной волной. Известно, что восстановление будет осуществляться на основе аутентичных чертежей и записей в паспорте реставрации объекта.

Витражи будут изготовлены из современных материалов, которые отвечают вызовам современности, максимально раскрывать замысел авторов 1899 – 1909 годов,

– отметили в Минкульте.

В ведомстве добавили, что советская власть во время реставрации 1979 – 1981 годов изменила назначение сооружения, а затем костел потерял свои аутентичные элементы. Витражная композиция также была заменена на посредственный вариант.

Сейчас специалисты обновляют проектную документацию, которая станет основой для дальнейшей реставрационной программы. В Минкульте отметили, что это поможет вернуть костелу Святого Николая аутентичность XIX века и историческое величие.