Россия похвасталась "костюмом-невидимкой" для тепловизора: сказки или же видели на поле боя

Оккупанты начали хвастаться, что якобы создали специальный костюм, невидимый для тепловизоров. Такой "плащ" якобы имеет теплоизоляционный материал, ему уже даже придумали название – костюм-невидимка "Богомол-Z".

Кремлевские пропагандисты заявляют, что "аналогов нет", а их "уникальная разработка" – опережает западные технологии. Более того, по словам российских разработчиков, таким костюмом-невидимкой можно будто защитить даже технику, сообщает 24 Канал.

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Россияне хвастаются "новыми технологиями"

В России продолжают удивлять разработками, которым "нет аналогов". Так, один из производителей экипировки для оккупантов "Альфа К" Виктор Константинопольский презентовал новейшие технологии – костюм, якобы невидимый для тепловизора.

Россиянин начал хвастаться, что разработал "металлизацию ткани", позволяющую сделать костюм-невидимку. По словам Константинопольского, плащ снижает тепловую заметность как ночью, так и в сумерки. Костюм расхвалили со всех сторон – оккупанты заявили о его "невероятной легкости" – его вес от 1 до 3 килограммов, а также преимуществом является то, что ткань якобы "бесшумная".



Россияне хвастаются "разработками" / Фото из соцсетей

По словам россиян, костюм под названием "Богомол-Z" был разработан специально для снайперов. Их якобы уже тестируют на поле боя в так называемой "спецоперации".



Костюм-невидимка, якобы "защищающий" от тепловизора / Фото из соцсетей



Россияне "тестируют" костюм-невидимку / Фото из соцсетей

Однако на самом деле использовать такой "костюм" достаточно неудобно. Во-первых, плащ ограничивает движение человека, который его носит. Во-вторых, из-за многослойной структуры в "костюме" возникает своеобразный "термос". Особенно летом существует реальная угроза умереть от перегрева в таком маскировочном плаще.

"Костюм-невидимка" – реальность или фейк

Военный эксперт Петр Черник в эксклюзивном комментарии 24 Каналу прокомментировал заявления оккупантов о "новых технологиях". Так, он считает, что технически такой костюм создать возможно, однако на поле боя такой "технологии" еще не видели. Подтвердить "уникальную разработку" россиян можно будет только в том случае, если они используют что-то подобное на фронте.

Пока мы не будем иметь официального подтверждения с поля боя (об использовании костюма, невидимого для тепловизора – 24 Канал), то это несерьезный разговор,

– объяснил Черник.

Кроме того, оккупанты уже потеряли немало техники. Сейчас их максимум, по словам военного эксперта Андрея Крамарова, это поддержка техники советского образца. Россияне сейчас ощущают "технологический голод", ведь им приходится расконсервировать старую технику. А что касается разработки "новых технологий", то эксперт сомневается в реальности подобных заявлений.

Костюм-невидимка оказался не фантастикой, а вполне реальной "одеждой". Новую разработку россиян можно спокойно приобрести в специализированных магазинах. Более того, цена на товар, который якобы не имеет "аналогов", – достаточно невысокая.

Костюм-невидимку продают в магазинах / Фото из соцсетей

Оккупанты "создали" дрон, который продается на AliExpress

Россияне заявили, что якобы разработали уникальный дрон, не имеющий аналогов. Губернатор Приморского края России похвастался выпуском отечественного беспилотника, якобы изготовленного местными инженерами.

Однако российская пропаганда не учла, что пользователи сети могут быть внимательны к деталям. Если присмотреться, то можно понять – дрон, у которого "аналогов нет", можно заказать на AliExpress.

Более того, губернатор Приморского края заявил, что инженеры якобы наладили производство таких БПЛА. На сегодня якобы в стране-агрессоре выпустили 45 таких устройств, и запланировали еще 60 – 100 штук.

Однако каждый желающий может зайти на AliExpress и заказать такой "уникальный" дрон за 12 тысяч долларов. Когда эта информация начала распространяться по сети, то местные власти начали оправдываться. Они заявили, что разрабатывали БПЛА по "уникальной технологии", а внешний вид дронов – просто похож.