Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что советские образцы техники – это максимум, что можно поддерживать. Отметим, что ВСУ потеряли втрое меньшее вооружения, чем россияне.

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"Если мы возьмем БМП или танк, или БТР. У него есть определенное шасси, на котором установлен двигатель-трансмиссия. Такая как "скорлупка", с которой начинается восстановление", – заявил он.

Туда устанавливаются уже более современные системы связи, оптические приборы, а возможно даже дополнительное вооружение, если речь идет о доукомплектации боевым модулем.

Тем не менее, производить их заново – уже как бы все, технологии и производственные цепи потеряны,

– подчеркнул военный эксперт.

Крамаров отметил, что россияне пытались производить собственную новую военную технику. Однако тот же танк Т-90 фактически является танком Т-72. Сначала это был модернизированный Т-72, но в 1992 году тогдашний президент России Борис Ельцин переименовал его в Т-90 "Владимир". Все, чтобы "поднять боевой дух в армии".

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Возможности ограничены

"Совершенно новейшая эта платформа", которую назвали они "Армата", мы все увидели, что это был фейк. Возможности для производства у них сейчас тоже очень ограничены", – отметил Андрей Крамаров.

Он отметил, когда в середине нулевых лет в военно-промышленный комплекс России начали вкладывать очень большое количество денег, то тогда россияне пошли "путем малейшего сопротивления".

У них была такая концепция, что "мы берем или какую-то нереализованную научную концепцию конца 80-х годов, или научную базу советскую, пытаемся частично или просто воплощаем ее в жизнь, что с развалом СССР легло на полку в определенном конструкторском бюро",

– подчеркнул военный эксперт.

Мол, оккупанты получают эту технологию, финансируют ее и начинают производство.

"И говорим, что это – "совершенно новый образец вооружения, которому в мире аналогов нет". Хотя технологически, по научному технологическому потенциалу, это все – конец 80-х годов", – добавил он.

А в лучшем случае, возможно, еще что-то доделанное в начале 90-х годов.

"Или другой момент, что "мы просто берем какую-то там нашу базу советской технологии, по-максимуму закупаем, укомплектовуем западными комплектующими", – рассказал Крамаров.

И это позволяет показать определенные гораздо лучшие характеристики.

И начали производить на этой волне те же Т-90, эти БМП-4, системы залпового огня. Ракеты типа такого же Х-555, Х-101, "Калибр". Все это – советские разработки конца 80-х годов,

– сказал военный эксперт.

Модернизация в России как-нибудь

Если говорить о модернизации техники, то в танке Т-72Б3 есть система управления огнем с тепловизионным панорамным прицелом, имеющим жидкокристаллический экран. Однако, он сделан так, что перекрывает механические средства прицеливания. Соответственно, параллельно пользоваться и тем, и тем – неудобно.

"Многие из наших, в частности, танкистов отмечали, что танки украинские даже Т-64, Т-64БУ, Т-64 "Булаты", они гораздо лучше. Более логично продумана и модернизация, и интегрированы более современные системы управления огнем, средства прицеливания", – отметил Андрей Крамаров.

"Технологический голод" россиян

Военный эксперт подчеркнул, что даже данные одного из российских заводов, полученные западной разведкой, свидетельствуют, что у россиян начинается "технологический голод".

"Танки Т-54, Т-55 они получают не от "хорошей жизни". А от того, что не могут они ничем другим компенсировать эти свои потери", – заявил он.

И это касается не только танков, но и старых комплектаций РСЗО "Град". А также полевой артиллерии – гаубиц Д-10, Д-20 и Д-30, которые использовались еще во время Второй мировой войны.

"Это они также из-за того, что не могут производить свою артиллерию. Они достают самые старые образцы, расконсервируются БТР-70. БТР-60 – это технологии 40-50-х годов", – добавил Крамаров.

Мол, если бы россияне могли производить вооружение, они бы это действительно делали. То же касается и производства крылатых ракет.

"Террористическая ракетная война"

Он отметил, что с начала октября 2022 до конца февраля 2023 года продолжалась "террористическая ракетная война".

"9 марта – последняя дата была массированного ракетного обстрела по Украине. Действительно, они за полгода реально исчерпали свои ракеты. У нас сейчас нет таких массированных обстрелов", – отметил военный эксперт.

И это, убежден Андрей Крамаров, не потому, что враг изменил тактику или у него проснулся хоть какой-то гуманизм. А все потому, что россияне поняли, что эффект от ракетных обстрелов оказался "нулевым".

Украина посидела без света 3 – 4 дня и все. Наловчились украинцы. Тем не менее, они (россияне – 24 Канал) иссякли в своих стратегических запасах. Далее еще отстрел этих ракет просто означает, что определенный вид ракет у них просто исчезнет как определенный вид вооружения,

– уверен он.

Военный эксперт добавил, что во время последнего массированного ракетного обстрела, который был в марте, находили обломки от крылатых ракет, которые были изготовлены в начале 2023 года.

"То есть это уже самое новое, что у них было. Соответственно, после попадания в Джанкое по одному из железнодорожных вагонов, где, в частности, перевозились ракеты типа "Калибр", мы не видим обстрела Юга с Черного моря", – подчеркнул он.

Крамаров добавил, что оккупанты активно используют ракеты типа Х-31 и Х-59. А также управляемые бомбы в прифронтовых и приграничных зонах, но массированных ракетных обстрелов нет.

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