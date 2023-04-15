Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Андрій Крамаров. Він зазначив, що радянські зразки техніки – це максимум, що можна підтримувати. Зазначимо, що ЗСУ втратили утричі менше озброєння, ніж росіяни.

Цікаво Rosomak проти російського металолому: на що здатні польські "росомахи"

"Якщо ми візьмемо БМП або танк, або БТР. У нього є певне шасі, на якому встановлений двигун-трансмісія. Отака як "шкарлупка", з якої починається відновлення", – заявив він.

Туди встановлюються вже більш сучасні системи зв'язку, оптичні прилади, а можливо навіть і додаткове озброєння, якщо мовиться про доукомплектацію бойовим модулем.

Проте, виробляти їх заново – вже якби все, технології та виробничі ланцюги втрачені,

– наголосив військовий експерт.

Крамаров зазначив, що росіяни намагалися виробляти власну нову військову техніку. Однак той же танк Т-90 є фактично танком Т-72. Спочатку це був модернізований Т-72, але у 1992 році тодішній президент Росії Борис Єльцин перейменував його на Т-90 "Володимир". Усе, щоби "підняти бойовий дух у війську".

Що відомо про "технологічний голод" росіян: дивіться відео

Можливості обмежені

"Абсолютно новітня оця платформа", яку назвали вони "Армата", ми всі побачили, що це був фейк. Можливості для виробництва в них зараз також дуже обмежені", – зазначив Андрій Крамаров.

Він зауважив, коли в середині нульових років у військово-промисловий комплекс Росії почали вкладати дуже велику кількість грошей, то тоді росіяни пішли "шляхом найменшого спротиву".

У них була така концепція, що "ми беремо чи якусь нереалізовану наукову концепцію кінця 80-х років, чи наукову базу радянську, намагаємося частково або просто втілюємо її в життя, що з розвалом СРСР лягло на полицю в певному конструкторському бюро",

– наголосив військовий експерт.

Мовляв, окупанти дістають цю технологію, фінансують її та починають виробництво.

"І кажемо, що це – "абсолютно новий зразок озброєння, якому у світі аналогів нема". Хоча технологічно, щодо наукового технологічного потенціалу, це все – кінець 80-х років", – додав він.

А в кращому випадку, можливо, ще щось дороблене на початку 90-х років.

"Або ж інший момент, що "ми просто беремо якусь там нашу базу радянської технології, по-максимуму закуповуємо, укомплектовуємо західними комплектуючими", – розказав Крамаров.

І це дозволяє показати певні значно кращі характеристики.

І почали виробляти на цій хвилі ті ж Т-90, оці їхні БМП-4, системи залпового вогню. Ракети типу такого ж Х-555, Х-101, "Калібр". Усе це – радянські розробки кінця 80-х років,

– сказав військовий експерт.

Модернізація в Росії абияк

Якщо казати про модернізацію техніки, то у танку Т-72Б3 є система керування вогнем з тепловізійним панорамним прицілом, який має рідкокристалічний екран. Однак, він зроблений так, що перекриває механічні засоби прицілювання. Відповідно, паралельно користуватися і тим, і тим – незручно.

"Багато хто з наших, зокрема, танкістів відзначали, що танки українські навіть Т-64, Т-64БУ, Т-64 "Булати", вони набагато ліпші. Більш логічно продумана і модернізація, і інтегровані більш сучасні системи керування вогнем, засоби прицілювання", – зауважив Андрій Крамаров.

"Технологічний голод" росіян

Військовий експерт наголосив, що навіть дані одного із російських заводів, які отримала західна розвідка, свідчать, що у росіян починається "технологічний голод".

"Танки Т-54, Т-55 вони дістають не від "гарного життя". А від того, що не можуть вони нічим іншим компенсувати ці свої втрати", – заявив він.

І це стосується не лише танків, але й старих комплектацій РСЗВ "Град". А також польової артилерії – гаубиць Д-10, Д-20 та Д-30, які використовували ще під час Другої світової війни.

"Це вони також від того, що не можуть виробляти свою артилерію. Вони дістають найстаріші зразки, розконсервовуються БТР-70. БТР-60 – це технології 40-50-х років", – додав Крамаров.

Мовляв, якби росіяни могли виробляти озброєння, вони б це дійсно робили. Те саме стосується й виробництва крилатих ракет.

"Терористична ракетна війна"

Він зауважив, що від початку жовтня 2022 року до кінця лютого 2023 року тривала "терористична ракетна війна".

"9 березня – остання дата була масованого ракетного обстрілу по Україні. Дійсно, вони за пів року реально вичерпали свої ракети. У нас зараз немає таких масованих обстрілів", – зазначив військовий експерт.

І це, переконаний Андрій Крамаров, не через те, що ворог змінив тактику чи в нього прокинувся бодай якийсь гуманізм. А все через те, що росіяни зрозуміли, що ефект від ракетних обстрілів виявився "нульовим".

Україна посиділа без світла 3 – 4 дні та все. Призвичаїлися українці. Проте, вони (росіяни – 24 Канал) вичерпалися до своїх стратегічних запасів. Далі ще відстріл цих ракет просто означає, що певний вид ракет у них просто зникне як певний вид озброєння,

– упевнений він.

Військовий експерт додав, що під час останнього масованого ракетного обстрілу, який був у березні, знаходили уламки від крилатих ракет, які були виготовлені на початку 2023 року.

"Тобто, оце вже найновіше, що в них було. Відповідно, після влучання в Джанкої по одному із залізничних вагонів, де, зокрема, перевозилися ракети типу "Калібр", ми не бачимо обстрілу Півдня з Чорного моря", – наголосив він.

Крамаров додав, що окупанти активно використовують ракети типу Х-31 та Х-59. А також керовані бомби в прифронтових і прикордонних зонах, але масованих ракетних обстрілів немає.

Втрати ворога: останні новини