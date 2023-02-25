Главный кот-разведчик страны, – Буданов показал четырехлапого, живущего в ГУР

В здании, где функционирует Главное управление разведки нашего государства, обитает четырехлапый пушист. Речь идет о коте с кличкой Гюнтер – о нем подробно рассказал глава ведомства Кирилл Буданов.

О главном украинском коте-разведчике рассказал Кирилл Буданов украинскому журналисту Дмитрию Комарову. Отметим, что это произошло во время съемок документального фильма "Год" – о годе жизни Украины с начала широкомасштабной войны в феврале 2022 года.

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В ГУР живет не простой кот

Буданов согласился со словами телеведущего о том, что этот "кот – не простой, а не стратегический", поскольку знает больше государственных тайн, чем любой другой пушистик в нашем государстве. Более того, он более "образован" по делам ГУР, чем любой рядовой гражданин.

Это местный кошара – это не котик. Гюнтер. Он здесь родился и живет здесь где-нибудь на территории. Он просто гуляет здесь по территории… Пережил ракетный удар – все у него нормально, как видите,

– сказал глава ГУР.

Буданов о своем котике Гюнтера: смотрите отрывок из фильма "Год"

Буданов о высадке российского десанта в Киеве

Следует сказать, что в этом же интервью глава ГУР говорил не только о своем котике, но и затронул ряд других важных тем. В частности, он описал, чтобы было, если бы ВСУ должным образом не подготовились к большому вторжению год назад и позволили бы России высадить свой десант в окрестностях Киева. По его словам, украинская столица была бы уже давно под контролем России в таком случае.

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Кроме того, глава Минобороны Алексей Резников сказал, что сделало командование ВСУ, чтобы не дать захватчикам добраться до правого берега Днепра, где расположен Правительственный квартал. Он констатировал, что накануне вторжения в Украине было заминировано все мосты, соединяющие правый и левый берега главной реки нашего государства. К счастью, их не пришлось взрывать.