По словам начальника Главного управления Кирилла Буданова, если бы действительно русские военные высадились с вертолетов в пригороде столицы, город через некоторое время был бы уже под их контролем. В то же время глава Минобороны Алексей Резников отметил, какие меры были приняты, чтобы не дать врагу взять город. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Планы России провалились

Очевидно, благодаря тщательной подготовке и планированию удалось избежать захвата столицы Украины в первые часы начала войны. У окупантов было несколько планов по взятию города, и один из них, вероятно, касался оккупации сердца нашего государства с севера.

Была немалая угроза, что захватчикам удастся прорвать оборону Вооруженных Сил на Черниговском направлении и с левого берега через мосты переправиться – на правый. Поэтому нашему военному командованию пришлось принять решение о заминировании всех переправ.

Они (мосты – 24 Канал) все были заминированы. Была команда, если прорыв – то обрезать возможность перехода с левого берега на правый,

– констатировал глава МО Резников.

Кроме того, он подчеркнул, что одной из ключевых целей для России был захват правительственного квартала.

Командование ВСУ рассказывает о попытках россиян захватить Украину в первые дни Великой войны: смотрите отрывок из национального телемарафона

Отметим, что информацию о заминировании мостов в этом же интервью, транслировавшемся в эфире национального телемарафона, подтвердил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне.

Мы все обсуждали... Мы были ежедневно готовы к любым шагам,

– акцентировал он.

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Также к этой теме вспомним слова Кирилла Буданова о том, что украинская разведка сотрудничает с россиянами из ближайшего окружения президента враждебного государства Путина. Собственно, очевидно, это один из тех факторов, который приближает нас к победе.