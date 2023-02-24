Власне, за словами начальника Головного управління Кирила Буданова, якби справді російські військові висадились з гелікоптерів у передмісті столиці, то місто через деякий час було б уже під їхнім контролем. Водночас глава Міноборони Олексій Резніков зазначив, яких заходів було вжито, аби не дати ворогові взяти місто. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Плани Росії провалились
Очевидно, завдяки ретельній підготовці та плануванню вдалось уникнути захоплення столиці України у перші години від початку великої війни. В окупантів було декілька планів щодо взяття міста, та один з них, ймовірно, стосувався окупації серця нашої держави з півночі.
Була чимала загроза того, що загарбникам вдасться прорвати оборону Збройних Сил на Чернігівському напрямку та з лівого берега через мости переправитись – на правий. Тому нашому військовому командуванню довелось ухвалити рішення про замінування усіх переправ.
Вони (мости – 24 Канал) всі були заміновані. Була команда, якщо прорив – то обрізати можливість переходу з лівого берега на правий,
– констатував глава МО Резніков.
Окрім того, він підкреслив, що однією з ключових цілей для Росії було захоплення Урядового кварталу.
Командування ЗСУ розповідає про спроби росіян захопити Україну у перші дні великої війни: дивіться уривок з національного телемарафону
Зауважимо, що інформацію про замінування мостів в цьому ж інтерв'ю, що транслювалось в ефірі національного телемарафону, підтвердив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що це питання обговорювалось на найвищому рівні.
Ми все обговорювали... Ми були щоденно готові до будь-яких кроків,
– заакцентував він.
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Також до цієї теми згадаємо слова Кирила Буданова про те, що українська розвідка співпрацює з росіянами з найближчого оточення президента ворожої держави Путіна. Власне, очевидно, це є одним з тих чинників, що наближує нас до перемоги.