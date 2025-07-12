"Очень плохой сигнал": какова цель недельного визита Келлога в Украину

14 июля спецпредставитель Дональда Трамп Кит Келлог приедет в Украину на неделю. Вероятно, визит вызвали не лучшие события внутри нашей страны.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Вадим Денисенко, отметив, что именно поэтому Келлогу стоит разведать ситуацию. Пока остается ожидать, с кем он будет встречаться.

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Какова цель недельного визита Келлога в Украину?

По словам политолога, спецпредставитель Трамп едет в Украину, чтобы обрисовать для США всю картину того, что здесь происходит и узнать позицию разных сторон внутри нашей страны.

Кроме этого, сейчас в Риме находятся официальная украинская делегация и активисты. Они выступают с противоположными позициями. Последние отмечают, что, что, в частности, европейцы должны вмешаться в вопрос коррупции в Украине.

Это очень плохой сигнал для нас. С начала полномасштабной войны мы ничего подобного не видели,

– подчеркнул он.

Денисенко добавил, что важно будет наблюдать, какие именно встречи будет иметь Келлог в Украине. Ведь он также будет узнавать, на какие уступки будет готов пойти Киев сегодня по войне с Россией.

Вероятно, он будет передавать эту информацию в Вашингтон на фоне того, что Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник, 14 июля.

Кстати, 9 июля в Риме уже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и Келлога. Они обсудили усиление украинской ПВО и ситуацию на фронте.