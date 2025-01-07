Не решение Трампа: почему внезапно перенесли визит Келлога в Украину

Спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог все же отложил свой визит. Все могли перенести по действительно неожиданной причине.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что единственное, чем занимается Кит Келлог – завершение войны в Украине. И он не просто так отложил этот визит.

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Почему Келлог перенес визит

По словам Шейтельмана, вряд ли Келлог отложил визит из-за серьезной занятости. Ведь фактически он занимается именно темой войны в Украине.

В свое время уже была информация, что именно Келлог хочет увидеть в Украине. Он не вез с собой готовый мирный план. Его интересовали другие вещи.

Описывали, что он не будет везти с собой мирный план и согласовывать его в Киеве. Нет. Он хотел изучить обстановку на месте. А чтобы это произошло, то важно, чтобы эта обстановка вообще существовала и была стабильной,

– сказал Шейтельман.

Вполне вероятно, что именно наступление ВСУ в Курской области изменило планы Келлога. Поэтому он отложил визит, чтобы увидеть, чем все это закончится.

Он не хочет допустить ситуации, что он приедет, все изучит, а ситуация через неделю уже будет другой,

– считает Шейтельман.

Известно, что Кит Келлог собирался приехать в Украину в начале января. Но впоследствии СМИ сообщали, что он отложил визит до инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января.