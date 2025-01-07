Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що єдине, чим займається Кіт Келлог – завершення війни в Україні. І він не просто так відклав цей візит.

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Чому Келлог переніс візит

За словами Шейтельмана, навряд чи Келлог відклав візит через серйозну зайнятість. Адже фактично він опікується саме темою війни в Україні.

Свого часу вже була інформація, що саме Келлог хоче побачити в Україні. Він не віз з собою готовий мирний план. Його цікавили інші речі.

Описували, що він не буде везти з собою мирний план та погоджувати його в Києві. Ні. Він хотів вивчити обстановку на місці. А щоб це сталося, то важливо, аби ця обстановка взагалі існувала та була стабільною,

– сказав Шейтельман.

Цілком ймовірно, що саме наступ ЗСУ в Курській області змінив плани Келлога. Тому він відклав візит, аби побачити, чим усе це закінчиться.

Він не хоче допустити ситуації, що він приїде, все вивчить, а ситуація через тиждень вже буде іншою,

– вважає Шейтельман.

Відомо, що Кіт Келлог збирався приїхати до України на початку січня. Але згодом ЗМІ повідомляли, що він відклав візит до інавгурації Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня.