Кот Степан попал в свой первый скандал из-за бренда невестки Кернеса
Источник:"Обозреватель"
Известный в сети кот Степан попал в скандал, прорекламировав бренд Юлии Приваловой. Последняя недавно также оскандалилась из-за анекдота о бандеровцах под фото в Москве.
Соответствующие скрины опубликовали журналисты, однако на странице кота Степана посты уже исчезли. Об этом стало известно 3 декабря.
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Кот Степан попал в скандал, прорекламировав продукцию невестки Кернеса
Предварительно известно, что реклама была опубликована на странице кота Степана 1 декабря. Там говорилось о здоровом питании.
"Решил в новом году перейти на здоровое питание. Говорят, взгляд станет счастливее и исчезнут лишние килограммы. Оказывается, это очень вкусно. Раньше я просто yaro.ua не пробовал", – говорилось в сообщении.
Кот Степан опубликовал рекламу компании Yaro, которой владеет Привалова / Скриншот "Обозреватель"
Сразу после этого пользователи сети начали публиковать негативные комментарии о такой рекламе. В частности:
- "Степан в заложниках";
- "отписываюсь";
- "Степан, ты что, скотина?".
Люди начали критиковать рекламу, которую опубликовал кот Степан / Скриншот "Обозреватель"
Люди в сети начали негодовать из-за опубликованной рекламы / Скриншот "Обозреватель"
Кстати, Юлия Привалова попала в скандал, опубликовав фотографии в Москве на фоне Красной площади. Впоследствии в комментарии она опубликовала насмешливый анекдот, касающийся бандеровцев.
После этого от сотрудничества с ее брендом отказались "Ашан", "Эпицентр", "Сильпо". В частности, там прекратили продавать продукцию YARO.
Скандальный пост Юлии Приваловой, которая является владелицей компании YARO / Скриншот "Обозреватель"
Сама Привалова прокомментировала скандал и назвала политику украинских магазинов "дебилоидной". Все потому, что они отказываются от ее продукции.
Чем известен кот Степан
- Кот Степан стал известен тем, что его фотографии становятся вирусными и используются в качестве мемов. В частности, кот часто сидит за столом с серьезным выражением лица. У него много подписчиков в инстаграме и тиктоке.
- Недавно он стал еще популярнее, когда его фото на своей странице в инстаграме опубликовала американская певица Бритни Спирс.
- Звезда подписала фото с котом Степаном: "Я только что со съемок сериала "Идол". В нем гарантированно будут хиты и много ярких моментов. Надеюсь, что вы весело проводите время. А если вдруг потеряете со мной связь, то знайте, я могу где-то зависать с этим котом".
- Страницы своего кота ведет Анна Степан, которая живет в Харькове. Известно, что Степана она еще котенком подобрала на улице. Сейчас коту 13 лет.