Где находится Котлино, откуда ВСУ выбили врага: показываем на карте

Украинские десантники взяли под контроль населенный пункт Котлино в Донецкой области. Село зачистили и освободили от оккупантов.

Этот населенный пункт пролегает всего в нескольких километрах от границы Днепропетровской области. Где расположено освобожденное украинскими военными село Котлино – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположено Котлино на карте

Украинские военные рассказали, что в ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины зачистили населенный пункт Котлино, что под Покровском.

Занятие этого населенного пункта позволило бы оккупантам выйти на трассу Покровск – Днепр, поэтому на его захват в свое время враг бросил значительные силы,

– отметили защитники.

Сичеславские десантники и смежные подразделения не позволили россиянам закрепиться в Котлино и выбили оккупантов за его пределы.

Стоит отметить, что расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров, а до Днепропетровской области – 4,6 километра. Поэтому успех россиян мог значительно ухудшить логистическое обеспечение всего Покровского направления.

Где расположено Котлино, которое освободили ВСУ: смотрите на карте

К слову, ранее аналитики Deep State писали, что Силы обороны отбросили врага из Успеновки в Донецкой области. Этот населенный пункт также расположен на Покровском направлении.