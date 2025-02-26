Цей населений пункт пролягає лише за кілька кілометрів від кордону Дніпропетровської області. Де розташоване звільнене українськими військовими село Котлине – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Десантники взяли під контроль Котлине на Покровському напрямку

Де розташоване Котлине на карті

Українські військові розповіли, що в ході штурмових відновлювальних дій, десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України зачистили населений пункт Котлине, що під Покровськом.

Зайняття цього населеного пункту дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ – Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили,

– зазначили захисники.

Січеславські десантники та суміжні підрозділи не дозволили росіянам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за його межі.

Варто зазначити, що відстань від села до траси складала всього 6 кілометрів, а до Дніпропетровської області – 4,6 кілометра. Тому успіх росіян міг значно погіршити логістичне забезпечення всього Покровського напрямку.

Де розташоване Котлине, яке звільнили ЗСУ: дивіться на карті

До слова, раніше аналітики Deep State писали, що Сили оборони відкинули ворога з Успенівки у Донецькій області. Цей населений пункт також розташований на Покровському напрямку.