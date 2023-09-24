7 котиков погибли, десятки – пострадали: все, что известно о пожаре в приюте "Котохата"

Вечером 23 сентября на Теремках в Киеве загорелась "Котохата". Это приют, в котором жили десятки котов, не имеющих хозяев. К сожалению, в результате пожара многие животные погибли.

Все, что известно об ужасном пожаре в "Котохате", расследовании полиции и версии представителей приюта, собрал 24 Канал.

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Пожар в "Котохате" вспыхнул поздно вечером

Около 11 часов вечера 23 сентября на улице Заболотного, 76а произошел пожар. Горел приют "Котохата". В нем жили десятки кошек.

Местные телеграм-каналы предположили, что "Котохату" подорвали. Собственно, женщина, которая заботилась о маленьких носиках, раньше получала угрозы и обращалась в полицию из-за этого.

В сети отмечали, что по состоянию на 00:29 24 сентября практически все находившиеся на месте котики, погибли.

В Киеве горела "Котохата": смотрите видео

Кроме полиции и пожарных, на место также пришли неравнодушные люди. В телеграм-каналах отмечали, что получили немало сообщений с предложениями о помощи.

Всех желающих призывают днем 24 сентября приехать к "Котохате" и узнать на месте, можно ли будет помочь.

Очевидцы подчеркнули, что ситуация жуткая. Люди искали уцелевших котиков. Нескольких из них отправили в клинику, где ветеринары боролись за их жизнь.

В первые секунды, как послышались взрывы и появилось пламя, какой-то мужчина очень громко ссорился и кричал "под***с", поэтому это кто-то поджег и его видели,

– рассказала местная жительница Екатерина.

Десятки котиков пострадали в результате пожара: смотрите видео

На странице зоозащитницы Натальи Петрущенковой пользователи сети оставили множество комментариев. Они шокированы тем, что произошло и выражают соболезнования. Люди не понимают, что могло толкнуть на такой поступок.

Полиция открыла производство: сколько погибших и пострадавших котиков

Утром 24 сентября в полиции Киева сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту пожара в приюте для животных на улице Заболотного в Голосеевском районе. В настоящее время продолжаются следственные действия.

По указанному адресу волонтеры самостоятельно построили приют для кошек. Местные жители заботились о животных и наблюдали за ними. Предварительно установлено, что в приюте находились около 60 кошек, 7 из которых погибли в результате пожара, другие с ожогами доставлены в ветеринарную клинику,

– отметили в отделе коммуникации.

Последствия пожара в "Котохате" / Фото полиции Киева

Правоохранители начали расследование по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса. Речь идет об "Умышленном уничтожении или повреждении имущества, повлекшем тяжкие последствия".

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 Уголовного кодекса Украины – "Жестокое обращение с животными",

– добавили в полиции.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Последствия пожара / Фото полиции Киева

"Умышленный поджог": в приюте озвучили свою версию

Если у вас есть информация об обстоятельствах пожара в "Котохате" или вы стали очевидцами, полиция просит сообщить об этом по телефону дежурной части Голосеевского управления полицииили на спецлинию

Утром 24 сентября представительница приюта, волонтер Наталья Петрущенкова заявила, что неизвестные, совершившие поджог, проявили акт жесткости по отношению к бездомным животным. Общественная деятельница отметила, что из семи котиков, доставленных в ветклинику, выжил только один.

Скажите, друзья, такой умышленный поджог животных может случиться в европейской стране? Невероятная жестокость победила. Сожгли котобазу вместе с невинными, беспризорными котятами,

– написала Петрущенкова.

Смертельный пожар в "Котохате" / Фото Петрущенковой

Кроме того, она пожаловалась на команду по спасению животных в Киеве. По ее словам, определенная организация из-за "непрофессиональных действий" спровоцировала конфликт с местными жителями, поймала в сетку киску с кличкой "Рита", которая показалась "беременной", хотя уже долгое время является "стерилизированной".

Пожар в "Котохате": смотрите видео

Многие погорело, некоторые задохнулись – очевидцы о пожаре

в своем сообщении волонтер вспомнила историю 10-летней давности, когда в столице отравили 14 собак, за которыми она ухаживала и хотела отдать в добрые руки. Петрущенкова констатировала, что, несмотря на общественную огласку, никто не был наказан.

Люди, живущие возле "Катохаты", рассказали, что видели собственными глазами той страшной ночи. Одна из киевлянок отметила, что после того, как почувствовала запах дыма и увидела убежище в огне, сразу отправилась спасать животных.

Оно все обгорело. Вот что они могли сделать? Беззащитные создания, невинные коты... В 12 часов ночи мы почувствовали дым. Я посмотрела в окно и увидела пожар. Мы пошли сюда. Я начала спасать котов, скрывавшихся по кустам. Здесь было очень много дыма, людей. Кошки разбегались,

– вспомнила женщина.

Кроме того, она отметила неприятный запах, почувствовав, что сразу становится понятно, что огонь унес жизни животных.

Достали троих котят – они задохнулись. Очень слабо дышали. Мы старались их привести в чувство. Делали искусственное дыхание, массаж сердца… Многие сгорело, однозначно. Количество неизвестно,

– добавила жительница соседнего дома.

Очевидцы о пожаре в приюте: смотрите видео

Котам угрожали уже давно