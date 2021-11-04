Коттедж, 8 квартир и земельные участки: у сожительницы нардепа Шахова провели обыск

Детективы НАБУ провели обыск в доме Инны Журбы – гражданской жены нардепа Сергея Шахова. Это произошло в рамках дела о вероятной лжи в декларации политика.

Генпрокурор Ирина Венедиктова ранее возбудила дело по факту ложного декларирования со стороны Шахова. Основанием такого решения стали данные, которые обнародовали расследователи из "Схем".

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По данным журналистов, Шахов не указал в декларации свою сожительницу Журбу.

В то же время на нее зарегистрировано немало недвижимости. В частности, двухэтажный дом в селе Романкив, под Киевом. Его площадь составляет более 600 квадратных метров.

Это жилье фигурировало в истории о заболевании Шахова COVID-19 в марте 2020 года,

– говорится в сообщении.

Какое имущество зарегистрировано на Журбу

Данные госреестров свидетельствуют, что на любимую Шахова также зарегистрированы:

коттедж площадью 1 330 квадратных метров;

27 земельных участков на Киевщине. Их площадь составляет около 113 гектаров.

8 квартир;

8 паркомест на Печерске

60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице "Центр да Винчи".

Публикация NABU Daily by Олег Новиков:

​​У сожительницы нардепа Шахова проводили обыск

Еще 20 октября детективы НАБУ обыскивали жилой дом гражданской жены народного депутата Сергея Шахова Инны Журбы. Следственные действия проводили по делу о вероятном недостоверном декларировании, проще говоря, лжи в декларации политика.

Напомню, что генпрокурор Ирина Венедиктова по обращению прокурора САП возбудила дело по факту недостоверного декларирования Шаховым. Основанием стало расследование журналистов программы "Схемы". Они выяснили, что Шахов не указал в декларации свою сожительницу Инну Журбу, на которую, в частности, зарегистрирован двухэтажный дом в "Солнечной долине" в селе Романкив Обуховского района под Киевом площадью более 600 квадратных метров. Это жилье фигурировало в истории о заболевании Шахова COVID-19 в марте 2020 года.

По данным государственных реестров, на сожительницу депутата также зарегистрирован еще один большой коттедж в этом же городке "Солнечная долина" площадью 1330 квадратных метров, 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 га, 8 квартир и 8 паркомест в элитной высотке на Печерске, 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице "Центр да Винчи". Эта компания, в свою очередь, является владелицей больше половины здания в центре Киева и почти трех десятков паркомест в этом доме.