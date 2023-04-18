Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, вокруг слитых документов есть много разных манипуляций, которые не обязательно могут оказаться правдой. Весьма сомнительно, что Египет действительно готовился передать снаряды в Россию.

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Почему маловероятно, что Египет был готов помочь России

Как подчеркнул Коваленко, к информации из слитных документов следует относиться скептически. В Египте хорошо понимают, что не могли незаметно изготовить несколько десятков тысяч снарядов и передать России.

Тот, кто готовил этот вброс, по-видимому, забыл, что Египет отказался от очень "вкусного" контракта с Россией по поставкам истребителей Су-35. Он мог стать второй страной мира, в которую бы экспортировались эти самолеты. Первый и пока единственный – Китай,

– отметил Коваленко.

Коваленко прокомментировал ситуацию со снарядами из Египта: смотрите видео

Уже со временем появилась информация, что Египет готов продавать США боеприпасы калибра 152 и 155-миллиметры, которые будут потом передавать для Украины. Если эта информация окажется правдой, это очень хорошо. Ведь ВСУ нужно накапливать как резервы снарядов, так и использовать во время боевых действий.

Ситуация по боеприпасам из Египта: коротко