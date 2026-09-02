Странно слышать от лидера террористической организации, – Коваленко о заявлениях Путина

1 сентября российский диктатор Владимир Путин сделал ряд заявлений по поводу Украины, в частности, цинично обвинил ее в терроризме. И все это при том, что российские дроны ежедневно уносят жизни украинцев.

На слова главы Кремля отреагировал руководитель Центра по противодействию дезинформации Андрей Коваленко.

Как Коваленко прокомментировал заявления Путина?

Российский президент осмелился сравнить слова Владимира Зеленского об угрозе для воздушного пространства страны-агрессора с государственным терроризмом.

По словам Коваленко, "странно слышать от главы террористической организации, маскирующейся под государство Россия, Путина, обвинения в терроризме".

Руководитель ЦПД пояснил, что Россия ежедневно терроризирует Украину, именно Россия перенесла эту войну и на свою территорию. При этом страна-агрессор еще и "сыплет обвинениями".

Коваленко подчеркнул, что размывание реальности – это постоянный прием российской пропаганды и политиков.

Сейчас это уже выглядит совершенно неадекватно на фоне их действий. Это демонстрирует, что именно этих наших мер в России боятся. И это хорошо,

– подчеркнул глава ЦПД.

Что именно заявляли Зеленский и Путин?

Президент Украины предупредил страну-агрессора о том, что ее воздушное пространство становится все более опасным. К слову, ранее Зеленский поставил задачу увеличить количество запускаемых в сторону России дронов до 1000 в сутки.

"Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться: развязанная Россией война закрывает ее небо", – заявил глава государства.

Такой неутешительный для России анонс, очевидно, не понравился Путину. Поэтому он решил приравнять это к государственному терроризму, оправдываясь тем, что Россия якобы ничего не разрушает и никого не убивает.