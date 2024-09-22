Пропуск лиц и транспорта через один из пунктов на границе с Польшей не осуществляется: какая причина
Источник:ГПСУ
В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" пропуск не осуществляется. Отмечается, что это лишь временно.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Соответствующую информацию обнародовали утром 22 сентября.
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В пункте пропуска "Устилуг – Зосин" пропуск не осуществляется
Пропуск лиц и транспортных средств через "Устилуг – Зосин" временно не осуществляется,
– говорится в сообщении.
В ГПСУ рассказали, что пограничная стража Польши ночью сообщила о неисправности в работе базы данных. Именно в связи с этим оформление и пропуск не осуществляется.
Сейчас принимаются меры по устранению неисправности. В Госпогранслужбе попросили граждан и перевозчиков, по возможности, выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.