КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом прекращает работу
Источник:Херсонская ОГА
Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом прекращает свое функционирование. Он не будет пропускать людей и транспорт с 19 октября.
О закрытии КПВВ на админгранице с полуостровом говорится в распоряжении главы Херсонской областной государственной администрации.
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КПВВ "Чаплинка" больше не будет работать
Предложение закрыть этот контрольный пункт въезда-выезда выдвинула администрация Государственной пограничной службы Украины. Вопрос согласовали с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Официально работу КПВВ "Чаплинка" прекратят 19 октября.
Напомним, С 7 июня 2021 года пропуск людей и транспорта через "Чаплинку" временно прекратили в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Позже сроки закрытия пункта пропуска неоднократно продлевали.
Блокирование "Станицы Луганской": что известно
- 12 октября стало известно, что российские боевики сознательно игнорируют потребности людей и продолжают блокировать движение через КПВВ "Станица Луганская".
- Людей, которые зарегистрированы на временно оккупированной территории, пропускают только в 2 случаях: смерти родственников на подконтрольной территории Украины, если человек направляется на лечение.
- Такие действия являются нарушением международного права, а также свобод граждан.