Путин не способен спасти ситуацию: в кремле могли серьезно задуматься о преемнике

Политические элиты россии точно задумываются о преемнике путина. Пока что этот вопрос не на повестке дня. Однако все может измениться после зимы или еще одного масштабного поражения россиян на фронте.

Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов. По его словам, вариант с преемником путина точно прокручивают все кремлевские элиты. Хотя это не стало предметом публичных дискуссий, но есть понимание, что путин ситуацию уже не спасет.

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Путин может оттянуть ситуацию до конца зимы

Как отмечает Галлямов, раньше ему казалось, что эти процессы путин сможет оттянуть до конца зимы – начала весны. Диктатору удалось бросить "замануху" в политические элиты – мол, подождите до зимы, Европа будет замерзать и станет на колени. Тогда россия сможет диктовать условия – Украина перестанет получать оружие и проиграет.

А когда в конце зимы или начале весны станет понятно, что ничего не получилось. Тогда все – тупик. Тогда тема преемника должна стать на повестку в полный рост,

– считает Галлямов.

Впрочем, после молниеносного контрнаступления ВСУ в Харьковской области ситуация может измениться. Он предполагает, что элиты не будут ждать до конца зимы, если на фронте произойдет еще один масштабный провал. Они могут опасаться, что система к концу зимы тогда вообще развалится.

Галлямов о том, обсуждают ли в кремле, кто станет преемником путина: смотрите видео

Кто может стать преемником путина

Галлямов убежден, что политические элиты попытаются избрать того человека, который практически не участвовал в военно-патриотической вакханалии прошлых лет. Это может быть премьер-министр россии михаил мишустин, мэр москвы сергей собянин, заместитель руководителя администрации президента дмитрий козак и т.д.

Политическим элитам важно, чтобы преемник путина имел незапятнанную репутацию и смог снять нагрузку на систему. Ведь сейчас она буквально трещит по швам.

Что тогда будет с путиным

По мнению Галлямова, сначала путин пойдет на "заслуженный отдых". Потенциальный преемник не должен будет его трогать. Но в дальнейшем ситуация может измениться, как в том же Казахстане с Назарбаевым и Токаевым. Здесь прогнозировать что-либо сложно, ведь все зависит от дальнейших событий.

По мнению российского оппозиционного политика Геннадия Гудкова, путин получит серьезный удар после деоккупации Херсона. В этот момент поддержка диктатора серьезно рухнет даже среди силовиков.