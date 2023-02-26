Проблески сознания или сыворотка правды: Путин реалистично заговорил о распаде России
Вероятно, российский диктатор Владимир Путина хочет оправдаться перед своим народом из-за поражений в войне. Впрочем, он стремится запугать россиян и сохранить отождествление России с его фигурой.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, поражение России в войне с Украиной станет двигателем к началу внутреннего кризиса в стране.
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Риторика Путина
Владимир Фесенко подчеркнул, что если оценивать последние заявления не из призмы классического пропагандистского поведения Путина, когда он преступления российской армии приписывает украинцам и обвиняет Запад в войне, то здесь добавляется реализм.
Может, и у него бывают проблески сознания или сыворотка правды на него подействовала,
– пошутил он.
По его мнению, говоря о возможных последствиях войны, президент России пытается просто запугать россиян.
"Видите, ведь это не просто Украина не дает возможности себя завоевать – здесь Запад Украине помогает". И это оправдание войны", – объяснил политолог.
По его словам, Путин также хочет усилить или хотя бы сохранить поддержку этой войны за счет мысли о том, что при отсутствии поддержки Россия может проиграть, а если проиграет, то развалится.
Он хочет привязать свою собственную политическую фигуру к сохранению России,
– сосредоточил внимание он.
Фесенко сообщил, что Путин хочет использовать тезис "Путин – это Россия, Россия – это Путин, не будет Путина – не будет России" в пропагандистских целях.
"Еще немного и многие российские элиты, а потом, возможно, и среди рядовых россиян будут действовать по принципу: "Спасайся каждый, как может – не до Путина", – заметил он.
К тому же немногое в России желающих будет спасать Путина ценой собственной жизни.
Владимир Фесенко рассказал, как изменилась риторика Путина: смотрите видео
Чеченская Республика
Владимир Фесенко рассказал, что в России менее 10 регионов возглавляют выходцы именно из этих регионов.
Большинство так называемых губернаторов – это назначители Путина. Причем они не имеют никакого отношения к тем регионам, которыми они управляют,
– объяснил он.
По его словам, не всем нам нравится руководители таких регионов. Например, Рамзан Кадыров, являющийся главой Чечни.
"В самой Чечне, я думаю, люди недовольны Кадыровым и его правлением, но там очень жесткий репрессивный режим. Так или иначе у Кадырова будет немало кровников", – отметил он.
Политолог добавил, что чеченцы не понимают, что для того, чтобы сделать Чечню независимой, нужно побороть и Путина, и Кадырова.
Татарстан
Фесенко сообщил, что не менее интересна ситуация с Татарстаном, являющимся одним из развитых регионов в России. Там высокий уровень национального самосознания.
Путин сейчас заставил отказаться от руководителя Татарстана от титула президента. В России может быть только один президент – Путин,
– заметил он.
По мнению политолога, Татарстан – потенциально слабое место.
"Дело не в сознании элит местных, национальных или просто региональных, здесь главное – насколько мощной будет сила центральных российских властей", – отметил он.
По его словам, на фоне последних событий центральные российские власти начнут ослабевать. Тогда местные элиты будут задумываться о наличии шанса управлять своими регионами.
Триггером, военным крючком для этого может быть военное поражение России в Украине,
– подчеркнул Фесенко.
Он добавил, что сначала все же должен быть мощный внутренний кризис в России.
Какое будущее ждет Россию после войны: мнения экспертов
- Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов убежден, что подписание Путиным "независимости" так называемых "республик" на Донетчине и Луганщине 21 февраля 2022 года - прямой путь к распаду русского государства.
- Президент Франции заявил, что Россию не нужно разгромить. На Западе опасаются и размышляют о том, как интегрировать россиян в цивилизованный мир после войны. Важное значение имеет то, кто в России после войны будет контролировать оружие, в том числе ядерное.
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