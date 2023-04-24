Непросто, но реально – оппозиционер о распаде России и независимости республик

Крах России откроет возможность на ее территории создавать новые независимые республики. На пути к самостоятельности уже Сибирь, которая является одним из пятых регионов, проведших онлайн-референдум за отграничение от страны.

Об этом 24 Каналу рассказал Станислав Суслов – представитель Движения за независимость Сибири. По его словам, как только люди почувствуют, что Россия теряет контроль над своими землями, будут использовать эти возможности в полную силу.

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Все в ожидании краха России

Станислав Суслов подчеркнул, что на референдуме будет решаться дальнейшая судьба Сибири: Соединенные Штаты Сибири или Сибирская конфедерация.

Впрочем, этот вопрос может рассматриваться после распада центра России, потому что он не дает право выбора. Как свидетельство – диктатор Владимир Путин назначает других местных диктаторов, выполняющих все его указания.

После того, как федеральный центр рухнет, мы в рамках нашего форума разрабатываем варианты, как перейти к вопросам безопасности ядерного оружия и объектов, безопасности для граждан и к нормальным демократическим выборам,

– подчеркнул он.

По его словам, риторика всех наместников быстро изменится, если они ощутят слабину верхушки. Ведь они держатся за деньги, а не за идею.

"После того как произойдет падение федерального центра, который мы считаем неизбежным, ситуация будет меняться", – сообщил представитель Движения за независимость Сибири.

Так что ряд вопросов таким образом будет решен.

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Сибирь имеет перспективы стать самостоятельной республикой

Станислав Суслов рассказал, что состав Сибири будет определяться по принципу волеизъявления народов.

"Если, например, кто-то рассматривает Сибирь от Урала до Анадыра, то не все с этим согласны, потому что есть Бурятия, Дальний Восток", – подчеркнул он.

По его мнению, такой сценарий вполне вероятен. К тому же, есть больше шансов для его реализации, чем после Октябрьского переворота.

Я думаю, что это сделать вполне реально, но это будет непросто – для этого нужна международная поддержка,

– объяснил Суслов.

По его словам, нужен контроль и внешний мониторинг со стороны развитых стран для того, чтобы не совершать ошибок относительно создания новых структур и быть уверенными в поддержке в вопросах торговли и безопасности.

Крах России близко

Представитель движения за независимость Сибири рассказал, что еще в начале 2000-х годов активно развивались движения за независимость Сибири. Тогда уже люди выступали с нежеланием кормить Москву.

Впрочем, значительное влияние оказала российская пропаганда, хорошо промывшая мозг, поэтому некоторые активисты перешли на темную сторону.

Если вдруг люди увидят, что этот центр рухнул и что есть возможность сейчас обрести независимость, то они изменят свое мнение,

– сосредоточил внимание он.

Суслов отметил, что для этого нужно время. К тому же ключевым фактором является процесс развала центра самой России, спровоцирующий другие действия.

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