Мол, стратегическое поражение Кремля в Украине может привести к хаосу в пределах границ России и, возможно, к отставке Владимира Путина. В разговоре с 24 Каналом конгрессмен-демократ Джим Хаймс сказал, действительно ли его коллеги боятся краха российского режима.

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Путин должен осознать масштабы своей ошибки

По мнению Гаймса, это бессмысленная ставка. Напомним, что мир уже видел как Евгений Пригожин вместе с вагнеровцами шел на Москву, поэтому довольно бессмысленно верить в возможность падения режима. Хотя, конечно, это возможно.

Есть длинная история на протяжении веков свержения российских лидеров, но, к сожалению, если вы посмотрите сегодня на весь мир, то увидите, что существует не так много примеров того, когда автократические диктаторы теряли свои должности из-за безответственного поведения. Так что, это опять же, это не то, на что мы можем рассчитывать,

– отметил конгрессмен-демократ.

По его словам, Запад, в частности США, имеют целью сделать так, чтобы Путин понял, что эта война ему обходится ужасно, ужасно и нерационально дорого, и в результате этого начал искать выходы. Российский президент должен осознать масштабы своей ошибки и изменить курс.

"Пока армия Путина продвигается на Харьковщине, а на Донбассе все зашло в тупик, он верит, что сможет это выдержать. Нам нужно изменить эту динамику", – подчеркнул Геймс.

Какая ключевая цель США

Администрация Байдена должна преследовать одну главную цель – помочь Украине выиграть эту войну. Эта цель очень отличается от того, чтобы помогать украинцам так, чтобы они вели эту войну до наступления патовой ситуации.

Соединенные Штаты предоставили Украине поддержку в виде обучения и оружия, чтобы наши военные могли мужественно и героически оттеснить россиян. Но сейчас ситуация патовая и нельзя допустить, чтобы она сохранялась.

Мы не можем вступить в переговоры с Владимиром Путиным, в результате которых он сможет получить по крайней мере некоторые вещи из того, что хотел. Тогда это точно не будет тем результатом, с которым каждый из нас сможет жить в будущем, потому что другие диктаторы будут подражать незаконной и жестокой деятельности Путина,

– добавил конгрессмен-демократ.

По его словам, нужна победа Украины в этой войне и сегодня Запад, в частности США, оказали большую помощь украинцам, но ее достаточно для того, чтобы выжить, но не для того, чтобы победить и американцы должны изменить это.

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