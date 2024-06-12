Мовляв, стратегічна поразка Кремля в Україні може призвести до хаосу в межах кордонів Росії й, можливо, до відставки Владіміра Путіна. У розмові з 24 Каналом конгресмен-демократ Джим Гаймс сказав, чи дійсно його колеги бояться краху російського режиму.

Варте уваги Путін вичерпує свої ресурси: від чого залежить перелом у війні

Путін повинен усвідомити масштаби своєї помилки

На думку Гаймса, це безглузда ставка. Нагадаймо, що світ вже бачив як Євгєній Пригожин разом з вагнерівцями йшов на Москву, тому досить безглуздо вірити у можливість падіння режиму. Хоча, звісно, це можливо.

Є довга історія протягом століть скидання російських лідерів, але, на жаль, якщо ви подивитеся сьогодні на весь світ, то побачите, що існує не так багато прикладів того, коли автократичні диктатори втрачали свої посади через безвідповідальну поведінку. Отже, це знову ж таки, це не те, на що ми можемо розраховувати,

– зауважив конгресмен-демократ.

За його словами, Захід, зокрема США, мають на меті зробити так, щоб Путін зрозумів, що ця війна йому обходиться страшенно, жахливо і нераціонально дорого, та внаслідок цього почав шукати виходи. Російський президент повинен усвідомити масштаби своєї помилки й змінити курс.

"Поки армія Путіна просувається на Харківщині, а на Донбасі все зайшло у глухий кут, він вірить, що зможе це витримати. Нам потрібно змінити цю динаміку", – наголосив Геймс.

Яка ключова мета США

Адміністрація Байдена повинна переслідувати одну головну мету – допомогти Україні виграти цю війну. Ця мета дуже відрізняється від того, щоб допомагати українцям так, аби вони вели цю війну до настання патової ситуації.

Сполучені Штати надали Україні підтримку у вигляді навчання та зброї, щоб наші військові могли мужньо та героїчно відтіснити росіян. Але зараз ситуація патова й не можна допустити, щоб вона зберігалася.

Ми не можемо вступити у переговори з Владіміром Путіним, внаслідок яких він зможе отримати принаймні деякі речі з того, що хотів. Тоді це точно не буде тим результатом, з яким кожен з нас зможе жити у майбутньому, тому що інші диктатори наслідуватимуть незаконну і жорстоку діяльність Путіна,

– додав конгресмен-демократ.

За його словами, потрібна перемога України у цій війні й на сьогодні Захід, зокрема США, надали велику допомогу українцям, але її достатньо для того, щоб вижити, але не для того, аби перемогти й американці повинні змінити це.

Допомога Україні від США: останні новини