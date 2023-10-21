Подразделение Kraken начало формироваться за 1,5 недели до 24 февраля: Буданов раскрыл неизвестные детали

Специальное подразделение ГУР Kraken начали создавать за 1,5 недели до полномасштабного вторжения. Бойцы знали, что Россия готовится к нападению, поэтому начали формировать подполье.

Об этом в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина. Фильм 4" рассказал глава ГУР Кирилл Буданов. Он раскрыл некоторые детали о подразделении, которые ранее были неизвестны, передает 24 Канал.

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Буданов о формировании Kraken

Как рассказал Буданов, за 1,5 недели до полномасштабного вторжения 2 офицера были отправлены в Харьков с оружием, боеприпасами и уехали общаться с местными. Они начали формировать условное подполье и готовились давать отпор оккупантам.

В сети ходили слухи, что спецподразделение Kraken формировалось из футбольных фанатов. Однако Буданов отверг такое утверждение.

У Kraken довольно разнородна была публика. Там были те, кого называют фанаты, хулиганы, многое было из "Азова" ветеранов, были просто гражданские парни и девушки. Это был контраст, потому что прежде у нас девушки в боевых подразделениях не воевали. А там их было, когда я первым приехал, очень много. Гендерное равенство,

– рассказал Буданов.

Что известно о подразделении Kraken Kraken сообщил о своем существовании в начале полномасштабного вторжения. Одними из командиров спецподразделения являются Константин Немичев и Сергей Величко. С марта 2022 спецподразделение защищало Харьковщину от оккупантов. Кроме того, бойцы участвовали в освобождении десятков населенных пунктов, среди которых Балаклея, левобережная часть Купянская, Купянск-Узловой и Русская Лозовая.

Буданов прокомментировал боевые выходы во время войны

Глава ГУР Кирилл Буданов участвовал в боевых действиях на некоторых участках фронта. Он пояснил, что подобные действия поддерживают бойцов, поэтому считает их необходимыми.

На вопрос, как это было небезопасно, Буданов ответил риторически. Он объяснил: если такие действия дают положительный результат, значит все сделали правильно.

К слову, официально известно о том, что Буданов принимал участие в боях во время освобождения села Русская Лозовая Харьковской области.