Про це у документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Харківщина. Фільм 4" розповів голова ГУР Кирило Буданов. Він розкрив деякі деталі про підрозділ, які раніше були невідомими, передає 24 Канал.

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Буданов про формування Kraken

Як розповів Буданов, за 1,5 тижня до повномасштабного вторгнення 2 офіцери були відправлені в Харків зі зброєю, боєприпасами й поїхали спілкуватися з місцевими. Вони почали формувати умовне підпілля й готувалися давати відсіч окупантам.

У мережі ходили чутки, що спецпідрозділ Kraken формувався з футбольних фанатів. Проте Буданов відкинув таке твердження.

У Kraken досить різнорідна була публіка. Там були ті, кого називають фанати, хулігани, багато було з "Азова" ветеранів, були просто цивільні хлопці та дівчата. Це був контраст, тому що до того в нас дівчата в бойових підрозділах не воювали. А там їх було, коли я перше приїхав, дуже багато. Гендерна рівність,

– розповів Буданов.

Що відомо про підрозділ Kraken Kraken повідомив про своє існування на початку повномасштабного вторгнення. Одними з командирів спецпідрозділу є Костянтин Немічев та Сергій Величко. Від березня 2022 року спецпідрозділ боронив Харківщину від окупантів. Крім того, бійці брали участь у звільненні десятків населених пунктів, серед яких Балаклія, лівобережна частина Куп'янська, Куп'янськ-Вузловий та Руська Лозова.

Буданов прокоментував бойові виходи під час війни

Голова ГУР Кирило Буданов брав участь у бойових діях на деяких ділянках фронту. Він пояснив, що такі дії підтримують бійців, тому вважає їх необхідними.

На питання, наскільки це було небезпечно, Буданов відповів риторично. Він пояснив: якщо такі дії дають позитивний результат, то значить усе зробили правильно.

До слова, офіційно відомо про те, що Буданов брав участь у боях під час звільнення села Руська Лозова на Харківщині.