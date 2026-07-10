Краматорск под массированной бомбардировкой: есть пострадавшие и жертвы, среди них – 14-летний мальчик

Днем 10 июля российские войска провели атаку на Краматорскую общину. В результате авиаударов погибли и пострадали люди.

Об этом сообщили глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин и Донецкая областная прокуратура.

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Каковы последствия авиаударов?

Правоохранители установили, что за 19 минут россияне сбросили семь авиабомб на Краматорск и поселок Беленкое. Предварительно, враг запустил по гражданским объектам "ФАБ-250" из УМПК.

В результате бомбардировки погибли четверо человек, среди которых девушка 18 лет и ее 14-летний брат. Также пострадали 13 человек в возрасте от 35 до 75 лет.

По данным ОВА, авиабомбы попали в жилой многоэтажный дом, магазины и частный сектор. На местах прилетов работают все необходимые службы. Раненым оказывается медицинская помощь.

Последствия многочисленных ударов по Краматорской общине / Фото прокуратуры, Донецкой ОВА

Окончательное число жертв и масштабы разрушений устанавливаем,

– добавил Филашкин.

Глава Донецкой ОВА назвал российский террор очередным сознательным ударом по гражданским лицам. А прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления.

Напомним, накануне вечером оккупанты провели атаку на Одесскую область. В результате обстрела произошел пожар на территории одного из промышленных предприятий. Никто не пострадал.