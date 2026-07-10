Про це повідомили голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та Донецька обласна прокуратура.
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Які наслідки авіаударів?
Правоохоронці встановили, що за 19 хвилин росіяни скинули сім авіабомб на Краматорськ і селище Біленьке. Попередньо, ворог запустив по цивільних ФАБ-250 з УМПК.
Унаслідок бомбардування загинули четверо людей, серед яких дівчина 18 років та її 14-річний брат. Також постраждали 13 людей віком від 35 до 75 років.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
За даними ОВА, авіабомби вдарили по житловій багатоповерхівці, крамниці та приватному сектору. На місцях прильотів працюють усі потрібні служби. Пораненим надають медичну допомогу.
Наслідки численних ударів по Краматорській громаді / Фото прокуратури, Донецької ОВА
Остаточну кількість жертв та обсяги руйнувань встановлюємо,
– додав Філашкін.
Голова Донецької ОВА назвав російський терор черговим свідомим ударом по цивільних. А прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
Нагадаємо, напередодні увечері окупанти атакували Одещину. Внаслідок обстрілу сталася пожежа на території одного з промислових підприємств. Ніхто не постраждав.